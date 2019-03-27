陳德烈過敏腫成「魚眼」急求診！　打抗過敏針竟「直接昏倒休克」

記者韓景樺／綜合報導

藝人陳德烈從模特兒跨足戲劇圈，過去接拍過多部知名作品，如《麻辣鮮師》、《新兵日記》、《軍官情人》等，廚藝了得的他也曾接下烹飪節目主持棒，而有「型男主廚」之稱，深受婆媽觀眾喜愛。日前他上節目時，自曝過去曾因藥物過敏而直接休克送急診，讓旁人聽了直呼「好危險」。

▲陳德烈與女友感情穩定，已經求婚成功。（圖／翻攝自IG／陳德烈）

請繼續往下閱讀...

許多人都有藥物過敏的困擾，特別是抗生素過敏，輕則出現紅腫發癢，嚴重時則可能出現呼吸困難、休克等症狀，隱藏致命危機。藝人陳德烈知道自己有藥物過敏的症狀，因此會隨身攜帶一張「救命」的護貝小卡，上面清楚寫明會導致自己過敏的藥名，被大讚是模範生。

▲陳德烈透露會隨身攜帶寫著過敏藥名的小卡。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

陳德烈透露，自己其實不太能服用止痛藥，只要吃了馬上變「魚眼」，又腫又泡讓人超困擾。先前他曾因為嚴重過敏的「魚眼」去看家醫科，當時還沒有隨身攜帶護貝小卡的習慣，醫生也不清楚他對某些特定藥物過敏，只是簡單替他打了一劑「抗過敏針」，就讓他回家。

▲陳德烈分享自己的經驗。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

家醫科診所距離陳德烈家其實很近，走路也不過5分鐘的路程，想不到他才剛走回家，都還來不及按電梯，整個人「直接昏倒休克送急診」，可怕經驗讓全場驚呼太嚴重。而醫生也補充，抗過敏的藥物一部分是抗組織胺，一種則是類固醇，「但是在醫院真的碰過有人對抗過敏的藥還過敏的。」建議每個人都要清楚自己的身體狀況，若有藥物過敏的人也別輕忽，可將特定藥物的名稱記錄下來。

▲陳德烈透露過去曾因為藥物過敏休克。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）