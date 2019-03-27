玖壹壹師弟闖入正妹宿舍　手持開山刀追殺：好緊張

記者林彥君／台北報導



玖壹壹的師弟台語饒舌夯團「草屯囝仔」，承襲台中在地本土嘻哈和創作實力，大受年輕人的喜愛。自從看師兄玖壹壹到狼谷競技台《Game什麼東西》挑戰打電玩、演短劇後，成員樞育和阿倉也撩落去，自薦參加節目錄影。

▲草屯囝仔成員樞育（左）在節目中演出殺人魔，追殺阿倉（右）。（圖／狼谷競技台提供）



在短劇中，阿倉半夜闖入阿達和4位正妹學妹的宿舍中，急急忙忙求他們給予庇護，後來樞育手持開山刀、戴著殺人魔面具追過來，嚇得大家驚慌失措。這是草屯囝仔首度挑戰短劇，還得時時接住阿達freestyle丟哏，認真搞笑的模樣很新鮮。



短劇結束後，阿達對他們說：「剛才那些短劇攻擊，師兄玖壹壹都體驗過了，沒想到你們還會願意來！」樞育和阿倉則表示：「還滿緊張的！」沒想到他們在現場不只演技自然，還會自己加戲，展現和歌手創作時不同的戲劇天份。





▲阿達（左起）、草屯囝仔成員樞育在演出殺人魔，追殺阿倉。（圖／狼谷競技台提供）

草屯囝仔在節目宣傳新專輯《貓霧仔光》，更炫耀首批3萬張全賣光。阿達開玩笑說：「現在大家都習慣線上聽歌，唱片要賣這麼多張很不容易，可見他們背後的勢力有多龐大！」惹得兩人用綜藝口氣說：「喂～！」



兩人不只專注在音樂創作，平常也會跟師兄玖壹壹「軋車」，原來阿倉最近都在打賽車電競手遊《極速領域》，跟超會打遊戲的玖壹壹健志並列全公司1、2名，電玩實力驚人。這次在節目開箱遊戲《惡魔獵人5》，阿倉愈打愈激動，還說「好想跟館長一樣玩（指邊打邊罵髒話）。」被阿達強烈阻止，全場大笑。節目27日晚間9點播出。