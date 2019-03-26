張棟樑在玉山「這舉動」暖炸　連俞涵眼冒愛心：全世界最帥

記者李欣容／台北報導

連俞涵、張棟樑主演電視劇《一千個晚安》本週五首播，今（26日）劇組舉辦同歡會，連俞涵趁這次拍攝，從南到北撿了一堆枯枝回家，殺青後還開了展覽，其中有張棟樑撿給她的松果，回想起那天，她直誇張棟樑是「全世界最帥的男人」。

▲張棟樑、連俞涵《一千個晚安》同歡會。（圖／記者徐斌慎攝）

連俞涵平時熱愛爬山，這次拍攝走遍各大山脈，她在每個地方都撿了些枯枝回家，殺青後開了展覽，劇中演員苗可麗也去參觀，展覽的其中一個角落放著張棟樑撿給她的松果。

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▲張棟樑為宣傳《一千個晚安》從馬來西亞飛來台灣。（圖／記者徐斌慎攝）

張棟樑解釋，當時他們在玉山停車場，明明風和日麗，大家心情也都好，卻看到連俞涵一個人悶悶不樂，上前一問才知道，她因為個子不夠高，撿不到松果，張棟樑馬上替她解決困難，連俞涵笑說，「那一刻我覺得他是全世界最帥的男人！」

連俞涵分享，過去拍戲總要擔心自己哭不出來，但這部戲反而是相反，「我都是導演一喊卡就跑去後面哭，導演還會說『妳剛剛是不是快哭了』，我因為哭還被導演罵欸！」

▲張棟樑在拍戲時幫連俞涵撿松果。（圖／記者徐斌慎攝）

張棟樑則想起有一場跟苗可麗對戲，他靜靜聽苗可麗說心裡話，雖然只拍背面，但他仍被苗可麗的演技牽動情緒，導演還特別提醒他不准哭出來，全劇組眼淚都跟水龍頭一樣，關都關不緊。

▲苗可麗、陳博正在劇中有精采演出。（圖／記者徐斌慎攝）

《一千個晚安》主要是受了齊柏林導演《看見台灣》的啟發，過程中齊柏林意外離世，要怎樣將齊柏林的精神注入在戲劇中，是本劇的精神主軸，從籌拍至拍攝完成，經歷了907天，走過12座大小山脈，走遍全台150處景點，導演群包括《敗犬女王》林清振、《麻醉風暴2》洪伯豪、《三明治女孩的逆襲》郝心翔等。