ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張棟樑在玉山「這舉動」暖炸　連俞涵眼冒愛心：全世界最帥

記者李欣容／台北報導

連俞涵、張棟樑主演電視劇《一千個晚安》本週五首播，今（26日）劇組舉辦同歡會，連俞涵趁這次拍攝，從南到北撿了一堆枯枝回家，殺青後還開了展覽，其中有張棟樑撿給她的松果，回想起那天，她直誇張棟樑是「全世界最帥的男人」。

▲▼張棟樑、連俞涵《一千個晚安》同樂會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲張棟樑、連俞涵《一千個晚安》同歡會。（圖／記者徐斌慎攝）

連俞涵平時熱愛爬山，這次拍攝走遍各大山脈，她在每個地方都撿了些枯枝回家，殺青後開了展覽，劇中演員苗可麗也去參觀，展覽的其中一個角落放著張棟樑撿給她的松果。

請繼續往下閱讀...

▲▼張棟樑、連俞涵《一千個晚安》同樂會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲張棟樑為宣傳《一千個晚安》從馬來西亞飛來台灣。（圖／記者徐斌慎攝）

張棟樑解釋，當時他們在玉山停車場，明明風和日麗，大家心情也都好，卻看到連俞涵一個人悶悶不樂，上前一問才知道，她因為個子不夠高，撿不到松果，張棟樑馬上替她解決困難，連俞涵笑說，「那一刻我覺得他是全世界最帥的男人！」

連俞涵分享，過去拍戲總要擔心自己哭不出來，但這部戲反而是相反，「我都是導演一喊卡就跑去後面哭，導演還會說『妳剛剛是不是快哭了』，我因為哭還被導演罵欸！」

▲▼張棟樑、連俞涵《一千個晚安》同樂會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲張棟樑在拍戲時幫連俞涵撿松果。（圖／記者徐斌慎攝）

張棟樑則想起有一場跟苗可麗對戲，他靜靜聽苗可麗說心裡話，雖然只拍背面，但他仍被苗可麗的演技牽動情緒，導演還特別提醒他不准哭出來，全劇組眼淚都跟水龍頭一樣，關都關不緊。

▲▼張棟樑、連俞涵《一千個晚安》同樂會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲苗可麗、陳博正在劇中有精采演出。（圖／記者徐斌慎攝）

《一千個晚安》主要是受了齊柏林導演《看見台灣》的啟發，過程中齊柏林意外離世，要怎樣將齊柏林的精神注入在戲劇中，是本劇的精神主軸，從籌拍至拍攝完成，經歷了907天，走過12座大小山脈，走遍全台150處景點，導演群包括《敗犬女王》林清振、《麻醉風暴2》洪伯豪、《三明治女孩的逆襲》郝心翔等。

推薦閱讀

美女老師癡愛非洲男「3年生8胎」！　嫁過去才戳破「恐怖陰謀」…肚皮全裂心死

美女老師癡愛非洲男「3年生8胎」！　嫁過去才戳破「恐怖陰謀」…肚皮全裂心死

獨家／李玉璽分手溫妮！　1年戀情告終原因曝光：和平協議

獨家／李玉璽分手溫妮！　1年戀情告終原因曝光：和平協議

她跟男友人借精生子！　兒子18歲長成「激帥混血兒」…抽高180cm撞臉錦榮

她跟男友人借精生子！　兒子18歲長成「激帥混血兒」…抽高180cm撞臉錦榮

BLACKPINK回歸日曝光　Jennie「變成金捲髮」美炸…Lisa剪短了！

BLACKPINK回歸日曝光　Jennie「變成金捲髮」美炸…Lisa剪短了！

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

Selina鬆口「和張軒睿目前關係」　一講完「兩人同步反應」甜炸

Selina鬆口「和張軒睿目前關係」　一講完「兩人同步反應」甜炸

車銀優臉爛爬滿痘「收到很多批評」　自責哭了：是我沒做好！　

車銀優臉爛爬滿痘「收到很多批評」　自責哭了：是我沒做好！　

辣模只穿丁字褲洗澡！邪惡視角曝光　黃明志：為了男性福利

辣模只穿丁字褲洗澡！邪惡視角曝光　黃明志：為了男性福利

特／《我們與惡的距離》真實發生！對比「7台灣案例」揭穿人性美好假象

特／《我們與惡的距離》真實發生！對比「7台灣案例」揭穿人性美好假象

「星光空姐」林佩瑤台南吃粿！彎腰拍照曝「白嫩深溝半球」　網驚：叫兩碗來四碗

「星光空姐」林佩瑤台南吃粿！彎腰拍照曝「白嫩深溝半球」　網驚：叫兩碗來四碗

丫頭豪宅開趴！　小優一關美肌「4女星真面目現形」結果她被衝康了

丫頭豪宅開趴！　小優一關美肌「4女星真面目現形」結果她被衝康了

只有她聞到魷魚絲味！　搬公司「鐵齒踩禁忌」師父警告：祂在提示妳了

只有她聞到魷魚絲味！　搬公司「鐵齒踩禁忌」師父警告：祂在提示妳了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

美女老師癡愛非洲男「3年生8胎」！　嫁過去才戳破「恐怖陰謀」…肚皮全裂心死

獨家／李玉璽分手溫妮！　1年戀情告終原因曝光：和平協議

她跟男友人借精生子！　兒子18歲長成「激帥混血兒」…抽高180cm撞臉錦榮

BLACKPINK回歸日曝光　Jennie「變成金捲髮」美炸…Lisa剪短了！

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

Selina鬆口「和張軒睿目前關係」　一講完「兩人同步反應」甜炸

車銀優臉爛爬滿痘「收到很多批評」　自責哭了：是我沒做好！　

辣模只穿丁字褲洗澡！邪惡視角曝光　黃明志：為了男性福利

特／《我們與惡的距離》真實發生！對比「7台灣案例」揭穿人性美好假象

「星光空姐」林佩瑤台南吃粿！彎腰拍照曝「白嫩深溝半球」　網驚：叫兩碗來四碗

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

一千個晚安, 張棟樑, 連俞涵, 苗可麗

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 阿諾走狹窄魚塭怕跌落滅頂　緊張：撒網救我！
  2. 中二英雄選角超成功！導演爆《沙贊！》柴克萊威心智根本15歲
  3. 王陽明舊愛約會小9歲男星！　開進汽車電影院「互餵貼臉」爆戀情
  4. 熊熊：我有喜歡的人了！羞認對象ABC男「先看生辰八字」
  5. 時代的眼淚！《MVP情人》孫協志顏行書合體「鬥到底」
  6. 彭于晏生日「男友出現了」　親密照流出…對方已有老婆！
  7. 都已經39歲了！孔劉購物戰利品向粉絲炫耀　保全噗哧笑出乃
  8. 周華健罕見開直播！一唱歌就忘詞　慌大叫「沒提詞機」全笑翻
  9. 勝利夜店再爆香港貴婦金主！　「洗米嫂」曬照洩私交
  10. 蔡依林BLACKPINK老師編舞！　台正妹赴韓當2年練習生發片了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366