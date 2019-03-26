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克里人都很邪惡？《驚奇隊長》兩大外星種族恩怨　起源竟與「植物」有關

文／POPO

※溫馨提醒：下文有《驚奇隊長》劇情內容，請斟酌閱讀

《驚奇隊長》電影讓漫威最有名的外星種族－史克魯爾人首次搬上大銀幕，並看到他們跟克里人的恩怨，想必大家應該很想知道兩族恩怨是怎麼發展的吧？今天我們就替各位整理原作漫畫的設定囉！

說到兩族的恩怨之前，得先提一下這個植物人種族Cotati。他們是克里人星球「哈拉星」上的植物所進化的生物，與克里人在生態與文化上共存。而當時愛好和平的史克魯爾人是科技最強的種族，想要分享給其他星球的人，於是找上克里人和Cotati。為了避免兩族的爭執，要他們比賽看誰有資格與能力跟他們交流技術，於是將兩族同樣的人數送到一個無人世界。

克里人在那邊建立一個偉大的文明，但Cotati卻建立了一個生命系統，所以後者被史克魯爾人選上。這讓克里人感到憤怒，於是殺死史克魯爾人的大使並奪取飛船，還利用相關的科技替自己種族發展，更因此對Cotati產生憤恨。

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▲▼ 史克魯人。（圖／翻攝自marvel.fandom.com）
（圖／翻攝自Marvel.fandom）

就這樣原本是和平社會的克里人和史克魯爾人開始彼此爭戰，兩邊的仇恨扭曲彼此心態，雙方都變成軍事帝國強權，為了消滅另一個種族不斷開發超級兵器和超級士兵，隨後將戰火牽扯到地球。

而漫畫中史克魯爾人的母星被毀滅，為了找尋新的家鄉，加上對抗克里人的戰略地理位置，所以決定侵略地球，導致漫畫上比較偏向把史克魯爾人弄成邪惡的種族。再者，像驚奇隊長這類角色起源都跟克里人有關，所以克里人是比較善良的形象就深入觀眾的心理。

▲▼史克魯爾人。（圖／翻攝自IMDb）
（圖／翻攝自IMDb）

至於電影把克里人設定成壞人，史克魯爾人才是被迫害的一方，雖然的確對漫畫粉絲來說是一個反向衝擊，但實際上才是回歸原作起點，畢竟史克魯爾人一開始的確是為善意而來，反倒是克里人開啟了戰火，而電影保留的原作核心精神就是找尋家鄉這點。

但是這代表電影版的史克魯爾人都這麼善良，克里人都這麼邪惡嗎？

答案其實不然，就如同漫威電影總裁凱文‧費奇（Kevin Feige）所說的，每個種族都有好人與壞人，所以往後電影仍會登場像原作漫畫一樣的邪惡史克魯爾人，自然也會有像漫畫原作一樣深愛地球的克里英雄。

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POPO, 漫威, 驚奇隊長, 克里人, 史克魯爾人, 復仇者聯盟, 美漫, 超級英雄, 電影

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