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朴春醞釀5年成功回歸　證明「2NE1音樂風格還是受歡迎」

韓娛報鹿仔 傑米鹿

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文／傑米鹿

我想大概從沒人會想到，2NE1自2016年底正式宣告解散後，除了Minzy在2017發行作品外，再來有新音樂作品推出的，居然不是CL，也非和YG續約的Dara，反倒是這次發行新作品，大受好評的朴春。

不得不說，主打歌〈Spring〉一放下去，我整個人雞母皮都起來了。它是一種讓你感到新鮮，但卻又帶著無比熟悉的氣味。她的編曲是新的，但無論在節奏或者編排上，都有一種類似於2NE1的味道，再加上後段Dara的跨刀，若說〈Spring〉是一首延續或者脫胎自2NE1精神的作品，我想一點都不為過。

▲朴春回歸樂壇。（圖／翻攝自YouTube／SUPER SOUND Bugs!）

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（圖／翻攝自YouTube／SUPER SOUND Bugs!）

2018下半年，朴春宣布加盟D-Nation娛樂，並在2019年3月13日發行了單曲專輯《Spring》，睽違五年再次回歸歌壇。作品推出後在網路上收穫了不少好評，奪下了多個韓國音源榜的一位（韓文的冠軍），以及多個國家的iTunes K-POP排行榜一位。

▲朴春回歸樂壇。（圖／翻攝自YouTube／SUPER SOUND Bugs!）

（圖／翻攝自YouTube／SUPER SOUND Bugs!）

其實當初我看到朴春要回歸的時候，並沒有預期會有這麼好的成績與反應，因為Minzy 2017年的個人專輯，在推出時的反應相對是沒有那麼好。（當然這還要算上Minzy個人作品，最終呈現是比較hip-hop風格，饒舌元素較多，這並不是非常的主流）。

而朴春的〈Spring〉聽完第一遍主副歌之後，大概就知道這首歌穩了。他把那個我們記憶中熟悉的「2NE1領唱朴春」的聲線給帶回來了。歌聲具有情緒張力、帶有SWAG的唸唱，或是合聲的堆疊；副歌的hook部分，都處理得非常好，更別提後段Dara神來一筆的饒舌，增添了這首豐富度。

▲朴春回歸樂壇。（圖／翻攝自YouTube／SUPER SOUND Bugs!）

（圖／翻攝自YouTube／SUPER SOUND Bugs!）

重點是這首歌氣勢有做出來，儘管主Vocal只有朴春一人，但在朴春的發揮與編曲以及曲式安排下，讓這首歌有呈現出不輸給2NE1時期作品的氣勢。加上歌曲的命題與歌詞，都非常切中朴春當下的情況與故事性，讓這首歌除了在音樂形式上表現出色，歌曲歌詞也有一定的底蘊與內容在。

副歌中的歌詞大意是這樣的：「我的春天會來嗎？心裏也會長出美麗的花嗎？當冷風吹過、如果我的心融化的話，春天再度來臨時，我心裡的春天也會來嗎？」囊括了朴春的個人情況以及經歷2NE1解散後尋求再次出發，心中的不確定性，以及對於能再次歌唱的期待，都投射進了歌曲之中。

而我回頭找了這首歌曲的製作人資料，便看到新聞說製作人是「勇敢兄弟」，並透露這首歌原本就是2007年寫給2NE1的歌曲。經過12年之後，歌曲重新為朴春修改過後發行，也是奇妙的緣分與巧合。

▲朴春回歸樂壇。（圖／翻攝自YouTube／SUPER SOUND Bugs!）

（圖／翻攝自YouTube／SUPER SOUND Bugs!）

專輯中其他兩首歌曲完成度也相當不賴。〈My Lover〉是一首曲式較緩慢，較著重在情緒和唱功發揮的歌曲，是一首呼喊愛情的歌。〈Shameful〉則是具有主打潛力的歌曲，有著符合當下潮流的編曲，帶有EDM風格與豐富的音效。三首剛好一個set，春可以開始接商演了。

寫到最後其實最大的感觸在於，我認為朴春這次的回歸其實也是證明了，這種2NE1的音樂風格其實依舊受歡迎，在這4代團當道，我們數度以為只有青春活力才是當下女團能受歡迎的唯一可能的情況下，朴春的成功也許代表著，我們對於較為成熟、帶有R&B／Hip-Hop曲風的音樂其實還有需求，而2NE1的人氣基底其實也還在。也證實了春跟Dara都還能唱，並沒有因為這幾年2NE1的解散而有任何的實力衰退。

想到這裡還是不禁扼腕，若2016年的2NE1還沒解散，現在會是什麼光景？希望朴春能繼續以個人歌手的身份發光發熱，CL、Dara可以趕快有音樂作品推出，Minzy也能繼續有好作品。

▼朴春《Spring》MV。（影片來源：YouTube SUPER SOUND Bugs!）

傑米鹿

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朴春, 勇敢兄弟, 2NE1, 日韓風

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