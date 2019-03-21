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《東宮》被刪2段吻戲曝光！　李承鄞「床上硬壓」強吻小楓…粉絲炸鍋

記者李湘文／綜合報導

陸劇《東宮》改編自匪我思存的同名小說，以甜虐交織的劇情擄獲觀眾，但後期劇情逐漸偏離原著，許多重要鏡頭也遭到刪減，引發認真追劇的「東宮女孩」抗議。沒想到，官方21日彌補粉絲，把2段被刪減的吻戲都公開，高甜劇情瞬間讓粉絲暴動啦！

▲《東宮》被刪2段吻戲曝光。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

▲《東宮》刪減許多片段。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

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《東宮》官方微博PO出刪減花絮，陳星旭飾演的李承鄞提出要求，希望彭小苒飾演的小楓吻他，「剛才是我親妳，現在該妳親我了。」小楓雖然遲疑了一下，還是撲到李承鄞懷裡，吻上對方的嘴唇；而男方也迅速投入這個吻，扣住了小楓的肩膀，霸氣地越親越起勁。

▲《東宮》被刪2段吻戲曝光。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

▲《東宮》被刪2段吻戲曝光。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

▲《東宮》被刪吻戲曝光。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

除了官方微博「補糖」，在最新播出的第45集中，也驚喜補上先前剪掉的一段吻戲，作為李承鄞的回憶戲播出。該片段中，李承鄞情緒激動，一下子把小楓壓到床上，接著匆匆解開自己的衣帶、捆住女方雙手，接著就低頭霸道強吻，嚇得對方瞪大眼睛。

▲《東宮》被刪2段吻戲曝光。（圖／翻攝自微博）

▲《東宮》被刪2段吻戲曝光。（圖／翻攝自微博）

▲李承鄞強吻小楓。（圖／翻攝自微博）

雖然第45集只補上一小段吻戲，但在越來越虐的劇情中，難得出現了甜蜜的畫面，仍令大批觀眾高呼「好激動」、「繼續，不要停」、「我知足了」。粉絲也紛紛到官方微博留言，拜託放出更多刪減畫面，「完整版來一下吧」、「完整版有生之年還能看到嗎」、「太子親小楓的呢！給我放出來」。

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