《花系列》苦情女星為「他」息影：少賺好幾億元

記者林彥君／台北報導

《花系列》苦情天后王淑娟日前上中視《改變的起點》，王淑娟當年在《太陽花》將婆媳、外遇、家暴、精神疾病等議題入戲，「灑狗血」劇情在台灣造成一股旋風。王淑娟曾質疑是否太誇張，之後常有觀眾對她說：「你演的就是我。」讓她忍不住說 :「我們也有時候會覺得誇張，可是真的就是有這樣的人生。」

▲王淑娟過去多演悲情角色。（圖／中視提供）

《花系列》長達12年，演出台灣社會許多真實的家庭倫理悲劇，而王淑娟在其中總扮演悲情角色，問她是否覺得辛苦？王淑娟卻有不同看法，王淑娟強調：「你看我演的戲，幾乎每一個的結局，都是好的結局，表示她們都夠堅強，所以我演的是堅強的女性。」

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不過對於當年《花系列》被說為是「壞女人製造機」，王淑娟則笑說，可能因為檔期緣故，跟我在一起演戲的，幾乎都是席曼寧跟崔佩儀，所以我永遠都是那個最悽苦的，而那兩個永遠都是壞女人。」

王淑娟在21歲誤打誤撞進入演藝圈，王淑娟說關鍵就是製作人周遊，她說當年兩人在餐廳遇到，周遊直接對她說：「你是不是崔苔菁?」兩人從此結下緣分，王淑娟笑說，當年為拒絕周遊，親自到電視台找她，但沒想到人還沒見著，就被周遊交代演了一場秘書的戲，臨走的時候，「執行製作拿了一疊劇本給我，說周姐請你拿回去看，下一次你來錄影就演這個第二女主角。」

▲王淑娟。（圖／中視提供）

從第二女主角開始，王淑娟演藝事業一路順遂，曾一天多達四部戲，為了照顧父母，在當紅時宣布息影，雖曾有經紀人找她赴大陸拍戲，甚至直言「妳休息幾年就少幾億。」但王淑娟不為所動，「剛好我父親正在生病，我父母都還健在，對我來說真的不宜遠遊，所以我當下我就決定我會留在台灣。」

而息影的這些年，王淑娟說除了發展個人事業外，她也將醞釀已久的故事，化為文字創作，雖然對於故事內容語帶保留，但不小心透露出目前同時創作居然多達四個劇本，也讓大家更加期待能夠早日看到「劇作家」身分的王淑娟。