《天空之城》爸爸們合體！新劇《監獄醫生》對抗南宮珉

記者吳孟庭／綜合報導

南韓夯劇《SKY Castle天空之城》爸爸們再合體，對抗主角南宮珉！新劇《監獄醫生》昨（20）日首播便創下9.8%的高收視率，霸佔水木劇（周三四播出）的冠軍寶座，南宮珉飾演顛覆傳統的狠毒醫生，背後悲傷故事也將逐漸揭曉。

▲金炳哲新劇《監獄醫生》對抗南宮珉。（圖／LINE TV提供）

《監獄醫生》講述被大型醫院趕出去的菁英醫生羅以濟（南宮珉 飾演），除去監獄稱王的醫療科長後，成為新的醫療科長。然而南宮珉表示，羅以濟並不是什麼善良的角色，是為了和那些邪惡勢力對抗，而選擇了更惡劣的辦法去報仇的悲傷人物。

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▲《監獄醫生》主演，左起：崔元英、金炳哲、南宮珉、權娜拉。（圖／LINE TV提供）

有趣的是，《天空之城》兩位爸爸又合作了，在前劇飾演車民赫教授的演員金炳哲，以及「宇宙爸爸」黃治英的演員崔元英再度合體。而金炳哲這回挑戰超級精英醫生家世出身，金字塔上層的先民植一角。讀本時就可以看出，他飾演自尊心超強，時而展現憤怒的語氣神情或手勢，看到了幾分車民赫的身影，讓大家更加期待。

《監獄醫生》昨日首播後便創下9.8%的好彩頭，在首爾圈更突破10%的收視率。《監獄醫生》由南宮珉、權娜拉、金炳哲、崔元英等人主演，3月21日起每週四、五LINE TV跟播。