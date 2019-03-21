ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《天空之城》爸爸們合體！新劇《監獄醫生》對抗南宮珉

記者吳孟庭／綜合報導

南韓夯劇《SKY Castle天空之城》爸爸們再合體，對抗主角南宮珉！新劇《監獄醫生》昨（20）日首播便創下9.8%的高收視率，霸佔水木劇（周三四播出）的冠軍寶座，南宮珉飾演顛覆傳統的狠毒醫生，背後悲傷故事也將逐漸揭曉。

▲《天空之城》爸爸們合體！新劇《監獄醫生》對抗南宮珉。（圖／LINE TV提供）

▲金炳哲新劇《監獄醫生》對抗南宮珉。（圖／LINE TV提供）

《監獄醫生》講述被大型醫院趕出去的菁英醫生羅以濟（南宮珉 飾演），除去監獄稱王的醫療科長後，成為新的醫療科長。然而南宮珉表示，羅以濟並不是什麼善良的角色，是為了和那些邪惡勢力對抗，而選擇了更惡劣的辦法去報仇的悲傷人物。

請繼續往下閱讀...

▲《天空之城》爸爸們合體！新劇《監獄醫生》對抗南宮珉。（圖／LINE TV提供）

▲《監獄醫生》主演，左起：崔元英、金炳哲、南宮珉、權娜拉。（圖／LINE TV提供）

有趣的是，《天空之城》兩位爸爸又合作了，在前劇飾演車民赫教授的演員金炳哲，以及「宇宙爸爸」黃治英的演員崔元英再度合體。而金炳哲這回挑戰超級精英醫生家世出身，金字塔上層的先民植一角。讀本時就可以看出，他飾演自尊心超強，時而展現憤怒的語氣神情或手勢，看到了幾分車民赫的身影，讓大家更加期待。

《監獄醫生》昨日首播後便創下9.8%的好彩頭，在首爾圈更突破10%的收視率。《監獄醫生》由南宮珉、權娜拉、金炳哲、崔元英等人主演，3月21日起每週四、五LINE TV跟播。

推薦閱讀

11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊

11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

21歲超甜護士「累到打瞌睡」被偷拍！　緊身制服快炸裂…高顏值撞臉張娜拉

21歲超甜護士「累到打瞌睡」被偷拍！　緊身制服快炸裂…高顏值撞臉張娜拉

4週前喜娶越南新娘！　台男陪看婦產科被告知「她懷孕6週」傻眼了

4週前喜娶越南新娘！　台男陪看婦產科被告知「她懷孕6週」傻眼了

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

慎入！無尊靈異節目直播拍到「超清晰五官」鬼入鏡

慎入！無尊靈異節目直播拍到「超清晰五官」鬼入鏡

鄭俊英「全程念稿」認罪：向痛苦的女性們道歉！　網傻眼狂轟

鄭俊英「全程念稿」認罪：向痛苦的女性們道歉！　網傻眼狂轟

梧桐妹乾爹是「這位男神」　送手繪畫作暖炸…網跪了：太有心！

梧桐妹乾爹是「這位男神」　送手繪畫作暖炸…網跪了：太有心！

狠虐7兒女「拿防狼噴霧往下面噴」！　瘋媽網紅冷血暴打…女童崩潰哭求饒

狠虐7兒女「拿防狼噴霧往下面噴」！　瘋媽網紅冷血暴打…女童崩潰哭求饒

熊熊再剪短「耳下3公分」！32歲秒變女大生　逆齡神顏根本小宋慧喬

熊熊再剪短「耳下3公分」！32歲秒變女大生　逆齡神顏根本小宋慧喬

顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！　他笑曝「把妹2關鍵」…網淚：不公平

顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！　他笑曝「把妹2關鍵」…網淚：不公平

漫威證實：《復仇者4》不是快樂結局！　焦點放在元老6成員

漫威證實：《復仇者4》不是快樂結局！　焦點放在元老6成員

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

21歲超甜護士「累到打瞌睡」被偷拍！　緊身制服快炸裂…高顏值撞臉張娜拉

4週前喜娶越南新娘！　台男陪看婦產科被告知「她懷孕6週」傻眼了

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

慎入！無尊靈異節目直播拍到「超清晰五官」鬼入鏡

鄭俊英「全程念稿」認罪：向痛苦的女性們道歉！　網傻眼狂轟

梧桐妹乾爹是「這位男神」　送手繪畫作暖炸…網跪了：太有心！

狠虐7兒女「拿防狼噴霧往下面噴」！　瘋媽網紅冷血暴打…女童崩潰哭求饒

熊熊再剪短「耳下3公分」！32歲秒變女大生　逆齡神顏根本小宋慧喬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

監獄醫生, 南宮珉, 權娜拉, 金炳哲, 崔元英, 日韓風, LineTV2019

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 年齡差30↑！蔡振南與獨立樂團組成「法南黛」　4/6總統府音樂會演出
  2. 曾美慧孜「拿鰻魚DIY」床戲轟動國際　導演合約要求「任拍條款」
  3. 丁噹失戀恍神開車..逆向上路！　死愛渣男不要命後悔了
  4. 黃秋生「胸部以下癱瘓」！霸氣不收半毛片酬：幫你啦
  5. 鄭俊英哭著認罪：我接受判決　「雙手遭綁警繩」移送拘留所
  6. 歌王黃立行新動向曝光！竟到他公司當顧問..還被虧「難搞」
  7. 納豆燒肉店再收一間　曝心聲「怕了」：學費交蠻多的
  8. 接Mia放學被拍！　楊銘威約會「調情方志友」藏亮點網笑翻
  9. 蛋捲冰淇淋的7種吃法！　配上「蘋果派」竟然有人愛
  10. 哈孝遠老婆將剖腹產「割3層」　接生「大咖女星」醫生操刀

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366