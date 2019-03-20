提姆波頓「影帝級粉絲」等了28年！《小飛象》圓夢合作

記者洪文／綜合報導

鬼才導演提姆波頓向來喜歡和熟悉的演員合作，舉例來說，為他生了兩個兒子的女星海倫娜寶漢卡特，就演了他拍的7部電影，只不過比起女友，他更愛強尼戴普，一共合作了8部片。但在迪士尼最新發行的真人奇幻電影《小飛象》裡，卻有了新鮮臉孔柯林法洛， 柯林法洛說：「自從我28年前看了《剪刀手愛德華》後，就覺得這是我看過最好的電影，如今總算能和提姆波頓合作！」

▲《小飛象》劇照。（圖／迪士尼提供）



迪士尼經典改編的作品如《與森林共舞》及《美女與野獸》，這兩部片在全球締造了近20億美金的票房，如果你是迪士尼的粉絲，未來幾年內，可能要準備擁抱懷舊紀元的到來，因為2019《獅子王》、《阿拉丁》即將登場，而率先起飛的則是29日於全台上映的《小飛象》。



既然是迪士尼十分重視的經典電影，負責重新搬上銀幕的導演也絕非泛泛之輩，《小飛象》就是由《魔境夢遊》的著名導演提姆波頓執導。只不過不同於1941年的動畫版本，提姆波頓的真人電影多了更多的人性，因為劇情不再只侷限於小象和母象間的親情，還有各式各樣在馬戲團裡發生的人情世故，有人的地方就有江湖，於是有著一雙大耳的小象「呆寶」，除了面對自己的不同，還得歷經許多人類關卡，才能找到生存之道。

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▲《小飛象》劇照。（圖／迪士尼提供）



提姆波頓表示，《小飛象》之所以吸引他，就是因為故事簡單又動人，「小象呆寶象徵著一個無法融入社會，卻能把自己的缺陷轉變成優勢的人。電影擁有原著精神，卻同時能讓人感受恐懼、失望、快樂和幽默。」他坦承，從來不喜歡馬戲團圈養並訓練動物的行為，更不喜歡小丑及種種不怕死的特技，「但是馬戲團裡集合了許多不適應正常社會、甚至被視為異類的人，他們建立了屬於自己的家園，這也是一種浪漫，而我深深為此感到著迷。」



至於嘗試採用他沒用過的演員柯林法洛，提姆波頓說:「我一直很喜歡柯林法洛，他在電影裡，是一個剛從戰場歸來，急於與他的家庭重新連結的男人，這是個難以銓釋的角色，但柯林給了他各種情感展現，重要的是，他真的可以單手騎在馬背上。」

▲《小飛象》劇照。（圖／迪士尼提供）



沒錯，單手騎在馬背上不是每個人都做得到，雖然柯林法洛的招牌濃眉，讓他完全符合男主角憂鬱氣息，但他的角色是個在戰場上斷了手的男人，回到馬戲團後，必須學會單手攀爬、騎馬等技能，「還好我有最厲害的特技人員，在他們的協助下，都變得而易舉。」

而與28年前就愛上的偶像提姆波頓合作，柯林法洛更是讚不絕口：「真的很開心能成為他演員陣容的一份子，提姆是個善良的人，對工作十分專注執著，我跟很多充滿銅臭味的人合作過，但這種人不會出現在提姆身邊，他對電影就是純粹的熱情，與他合作的人很容易被這種熱情感動！」