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漫威宇宙最新進度！「ETtoday看電影」一次總整理

娛樂中心／綜合報導

歷史性的一刻！迪士尼、福斯於紐約時間20日凌晨12點02分（台灣時間20日中午12點02分）正式合併，好萊塢6大巨頭重新洗牌，未來福斯將成為迪士尼的子公司之一，《死侍》、《X戰警》、《驚奇四超人》確定回歸漫威工作室掌控，並且加入「漫威電影宇宙」。3月20日下午5點「ETtoday看電影」將替大家總整理漫威宇宙最新進度，並與大家一起期待漫威宇宙第三階段的《復仇者聯盟4》。

▲▼「死侍」萊恩雷諾斯戴上「米老鼠帽」紀念迪士尼、福斯合併。（圖／翻攝自推特）

▲▼《復仇者聯盟4》預告。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

▲《復仇者聯盟4》預告。（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW）

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本周夯電影將介紹以經典動畫短篇《小飛象》為基礎，創作出嶄新的真人電影，電影的開端與動畫短篇的結尾相連，講述世人發現小飛象天賦後的冒險故事，這次與奇幻名導提姆波頓聯手，要打造奇幻華麗又賺人熱淚的全新篇章！

有興趣的觀眾3月20日下午5點，請鎖定「ETtoday看電影」粉絲團或「星光雲」App，鎖定直播的網友，還有機會獲得《小飛象》超可愛周邊商品！

《小飛象》劇照。（圖／迪士尼影業提供）

▲《小飛象》劇照。（圖／迪士尼影業提供）

「ETtoday看電影」由影評膝關節與電影線記者林映妤主持，介紹好電影。想知道最多最即時的電影線動態消息，記得每周三晚間5點至6點鎖定「ETtoday看電影粉絲團」與「ETtoday星光雲app」！

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