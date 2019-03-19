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范丞丞罕曝家事！　爸一見到「范冰冰男友」秒拿拖鞋追出門

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星范丞丞是范冰冰的親弟弟，因參加《偶像練習生》人氣竄升，近來他參加陸綜《女兒們的男朋友》，擔任戀愛觀察員，罕見談及不少自己的感情觀，甚至還出賣了姐姐范冰冰的戀愛往事，稱爸爸曾拿著拖鞋就把姐姐的男友趕跑。

▲范丞丞過年在家，難得曬全家福。（圖／翻攝自微博／范丞丞）

▲范丞丞稱爸爸曾拿著拖鞋去追送姐姐回家的男生。（圖／翻攝自微博／范丞丞）

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《女兒們的男朋友》是一檔戀愛真人秀，嘉賓則邀來資深男星秦沛、黃日華、范志毅、張潮，讓他們待在攝影棚內，觀察女兒們與男友的相處。而18歲的范丞丞則是擔任觀察員，分享年輕人的戀愛觀及想法，平日給人話少、酷跩印象的他，罕見在該節目中分享了不少自己的私事，連帶姐姐范冰冰也被他出賣了。

▲▼范丞丞 。（圖／翻攝自微博／帳號名稱、騰訊／《女兒們的男朋友》）

▲▼范丞丞 。（圖／翻攝自微博／帳號名稱、騰訊／《女兒們的男朋友》）

▲范丞丞罕見在節目中提及家事。（圖／翻攝自騰訊／《女兒們的男朋友》）

節目中，爸爸們談及要如何保護女兒，以防被別人「拐走」的話題時，范丞丞主動曝光了范冰冰的戀愛往事，稱過去曾有男生騎著腳踏車送姐姐回家，范爸爸氣炸，直接拿起拖鞋就追了出去。范爸爸護女心切的心情的引起現場不少星爸的共鳴。

▲▼范丞丞 。（圖／翻攝自微博／帳號名稱、騰訊／《女兒們的男朋友》）

▲范丞丞感情觀被眾人嫌棄 。（圖／翻攝自騰訊／《女兒們的男朋友》）

另外，目前單身的范丞丞也在節目中談及自己的感情觀，但「直男式思維」卻被旁人嫌棄了，事情的源起是黃日華的女兒被男嘉賓用暖暖包告白，遭到眾人嫌棄，後來他被問及：「假設自己喜歡的女孩覺得冷，應該怎麼處理？」他稱如果自己有兩個暖暖包會把一個分給對方，但這回答並沒有讓身旁的王子文滿意，他改口稱要盡快離開，到較暖和的地方，仍被主持人吐槽「難怪單身。」

▲▼范丞丞 。（圖／翻攝自微博／帳號名稱、騰訊／《女兒們的男朋友》）

▲范丞丞稱如果把外套脫給女生，自己也會覺得冷 。（圖／翻攝自騰訊／《女兒們的男朋友》）

後來，前輩秦沛跳出救場，教導如果有女孩子覺得冷，應該直接把外套脫下給對方穿。但范丞丞一聽，毫不猶豫地表示：「那我也冷啊！」超耿直回應讓眾人笑翻。不少網友看了該片段以後笑言：「果然單身不是沒有理由的」、「范丞丞真的太可愛了」，掀起不少熱議。

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