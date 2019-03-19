後藤真希不倫LINE對話外流！　「根本不是人」洩丈夫家暴鐵證

▲後藤真希不倫LINE對話流出。（圖／翻攝自IG／後藤真希）

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星後藤真希被揭露不倫戀，和前男友在平價飯店開房，更扯出老公家暴疑雲，隨後親筆信公開謝罪，並強調只是夫妻吵架，丈夫和小王則鬧上法院。她和外遇對象的LINE對話19日曝光，透露被丈夫過度管束，內容再度衝擊外界。

據日媒《週刊文春》最新爆料，遭控「小王」的前男友B先生揭露LINE對話，後藤真希曾傳來「我又哭了，救救我！」她抱怨老公「不打電話來還好，一打就打到要接起來為止。LINE也一定要回覆，不然會連續收到貼圖。」她想去什麼地方都要一一通報，連打點滴都要交代含什麼成分，花多少錢都要說清楚，「根本不是人，瘋了嘛，整天挨罵，那我不要當人了，我等不了了，身上到處都是傷，我已經不行了。」前男友更提出她手腕、腳上的瘀青照當作證據。

請繼續往下閱讀...

▲後藤真希不倫LINE對話流出。（圖／翻攝自推特）

此外，後藤真希出門時連往左、往右都要向老公確認安全才能走，還有被禁止穿裸露的衣服，只能露到膝蓋，穿短裙裡面得再穿上短褲。雖然她和前男友的LINE對話記錄，盡是對老公的不滿，但是日前公開的謝罪聲明中，則否認家暴：「是我們夫妻吵架過度的表現，和對方溝通太輕率，引來許多誤解，我也慎重反省。」

B先生向日媒透露：「真希告訴我，她遭到丈夫嚴重的家暴，她每天都很痛苦，說著想要離婚。我想要拯救她才會決定到東京，我也很後悔順序錯了。」

▲後藤真希親筆信為不倫行為謝罪，同時澄清未受到丈夫家暴。（圖／翻攝自部落格／後藤真希）

後藤真希坦承和丈夫以外的男人發生肉體關係，據日媒《週刊文春》爆料，她某次搭計程車到前男友下榻的平價飯店，短短24小時內發生2次關係，隨後丈夫向小王提告，求償日幣330萬元（約台幣92萬元），但是小王反控丈夫家暴，雙方訴訟正在持續進行中。