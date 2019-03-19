IU進軍大銀幕　網球場上對決《李屍朝鮮》裴斗娜

圖文／鏡週刊

歌而優則演的韓國女星IU，去年憑藉tvN電視劇《我的大叔》讓大家見識到她的演技後，由她主演的首部電影《Persona》也將在4月於Netflix上架，這是韓國資深音樂創作人兼歌手尹鐘信成立Mystic娛樂後，首度跨足影視製作的作品。

由四個短篇故事組成的電影《Persona》，由IU（李知恩）擔任女主角，並與林弼成、李京美、金宗寬、全高雲4位導演合作。Netflix今（18）日公布李京美執導的第一單元「Love Set」及林弼成執導的第二單元「不朽」的最新劇照，除了包括IU之外，還包括近期因《李屍朝鮮》人氣水漲船高的裴斗娜及《機智牢房生活》的朴海秀等實力派演員。

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李京美執導的「Love Set」，描述IU飾演的女兒與父親的情人裴斗娜在網球場上對決，IU以充滿嫉妒與仇視的目光迎戰，而裴斗娜則完全展現輕鬆自信的模樣。李美京坦言，想藉由網球對打時，2名女子截然不同視線引起的火花，展現2人微妙的關係，及這場比賽無法預期的結果。

與IU合作「不朽」單元的林弼成導演，過去曾與知名導演金知雲合作，共同執導電影《人類滅亡報告書》，也曾執導鄭雨盛主演的電影《情慾誘惑》。林弼成透露，「不朽」的靈感來自IU演唱的歌曲〈Jam Jam〉，在這單元中IU化身個性自由奔放的女性，搶先公開的劇照中，朴海秀與IU面對面坐著瀰漫奇怪的氣氛。

至於金宗寬執導的「走在夜裡」，講述在夢中再次相遇的男女來不及分享的內心故事；全高雲執導的「KISS是罪」，則講述少女們特別的復仇故事。電影《Persona》3月27日早上11點將在Conrad Seoul Hotel舉辦製作發表會，4月初在Netflix獨家上架。



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