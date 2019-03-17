何念兹「眉上瀏海」長髮美翻　FB「穩定交往中」親回應了！

記者盧薇淩／台北報導

大馬女神何念兹（Michiyo）睽違2年帶全新單曲《RUN》性感回歸，以本名何戀慈發表首波主打歌曲《RUN》，新歌改由全新的團隊量身打造，不同過往甜美形象，上回《咪咪》動感雙波的襲擊，這次在曲風、造型都更添成熟性感，一會調情趴在地上，又起身扭螞蟻腰、恣意在玻璃櫥窗作畫，「曲風方面是以電子為主，這首歌主題是以愛為主，希望大家可以勇敢表達自己的愛。」

▲何念兹改回本名發單曲 。（圖／RED PEOPLE）

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何戀慈2013年出道加入RED PEOPLE今年邁向第七年，相信是幸運的一年，回歸到這首歌，講的是「勇敢表達自己」，之前的名字是命理老師取的，雖然陪很多年了，但是自己覺得很多事情是掌握在手上的，應該更真誠面對自己，於是跟公司提出說想要以本名何戀慈再出發，音樂呈現的風格也不想太過包裝，想讓粉絲可以透過音樂真正了解她。

新歌傳達春夏繽紛感，MV捨棄傳統棚拍，團隊特別取景到海灘拍攝，拍攝時可忍受太陽高溫曝曬、鹹味海風吹襲，更因對嘴時張口得吃盡一堆沙，地板的性感動作導致膝蓋滿是瘀青、鮮嫩的腳還因此被石頭割破當場見血，她依舊敬業率領8位舞者一次次熱舞，一連更換皎白及繽紛亮套，纖細的腰際刺青若隱若現，髮型上則強調「眉上瀏」，她對新造型相當喜愛。

▲何念兹承諾IG若突破百萬，將辦粉絲同樂會。（圖／RED PEOPLE）

除了將推出EP，官方IG將突破100萬大關，她承諾「突破100萬後會辦一個粉絲同樂會，除了平常都看到活在IG的我，可以跟粉絲們更加多接觸」，讚數最高的照片是10年前後對比挑戰，引來粉絲高度討論，她自我揶揄「看來大家都有覺得差別很大」。臉書狀態改為穩定交往中，她則否認名花有主，「目前還是單身，最近都忙著各種工作想談戀愛都沒時間啊，之前臉書狀態改成穩定交往是鬧著玩的啦。」

▲何念兹在海邊玻璃櫥窗拍攝。（圖／RED PEOPLE）