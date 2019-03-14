劉畊宏「老公視角」曬愛妻健身照　王婉霏生3胎仍擁「蜜桃翹臀」辣翻

記者韓景樺／綜合報導

藝人劉畊宏和妻子王婉霏2007年結婚，婚後育有1子2女，家庭生活幸福，注重身材的他，經常在微博上分享自己的健身日常，14日也在微博放上和老婆一起去健身房的照片，讓王婉霏的好身材成為網友注目焦點。

▲劉畊宏過去常和老婆一起健身。（圖／翻攝自Facebook／劉畊宏）

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劉畊宏平日不只喜歡打籃球也熱愛健身，肌肉男形象深植人心，過去帶大女兒「小泡芙」上陸綜《爸爸去哪兒》時，也不吝在鏡頭前展現好身材，讓觀眾大飽眼福。

▲劉畊宏過去帶女兒「小泡芙」上陸綜《爸爸去哪兒》，用身體幫女兒遮陽。（圖／翻攝自劉畊宏微博）

14日下午劉畊宏在微博發文：「自己的老婆...自己練。」並順道分享和老婆的健身照，只見照片中的王婉霏右腳半跪著，雖然只露出背影，但單手舉起啞鈴的手臂肌肉超結實，淺藍色運動褲下的一雙長腿和「蜜桃臀」線條更讓網友直呼羨慕，紛紛大讚「比以前好好多」、「這身材也太好了吧！」，更有人說看過照片都想去健身了，誇劉畊宏簡直是「人體雕塑家」，希望未來也能帶著女兒「小泡芙」一起鍛練。

面對網友們的讚美，劉畊宏只謙虛回覆「還要繼續努力」，但這次老婆的魔鬼身材被他意外曝光，也讓人對夫妻倆積極健身的「自律」性格感到佩服。

▲劉畊宏熱愛健身，14日曝光愛妻的好身材，讓人看了超羨慕。（圖／翻攝自劉畊宏微博）