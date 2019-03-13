郭宗坤血栓「雙腳麻痺」　拒柯以柔帶小孩探病：我捨不得

娛樂中心／綜合報導

名廚郭宗坤因心臟血塊問題住進加護病房，經過幾天治療，終於穩定病情，在13日下午轉到普通病房。他跟女星柯以柔的離婚官司還沒打完，透露在病發過後，有收到對方想帶孩子探望的消息，但決定婉拒，比起官司，目前先以恢復身體健康為先。

▲郭宗坤婉拒柯以柔帶小孩探病。（圖／翻攝自臉書／郭宗坤、柯以柔）

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郭宗坤13日在臉書PO出診療單，透露日前接受診斷的狀況，除了有左心室血栓、下肢動脈急性栓塞、心衰竭等3種病症，還被醫生標註心臟功能極差，一度病危。不過，他現在已經度過危險期，因此親自出面感謝大家關心，並承諾：「很快休養好，回店為大家服務。」

▲郭宗坤診療單。（圖／翻攝自臉書／郭宗坤）

據《三立新聞網》報導，郭宗坤日前因為心臟血塊掉出，導致大腿血管栓塞，感覺到自己雙腳麻痺，一度擔心必須要截肢，所幸後來順利透過藥物溶解血塊，現在剩下心臟血塊還沒完全清除。他已經從加護病房轉到普通病房，之後會繼續專心治療，希望能早日回復正常工作。

柯以柔先前曾試圖聯繫郭宗坤，但因為他當時還在加護病房，所以暫時無法接受探視。現在情況穩定，郭宗坤透露有收到柯以柔透過律師傳來的慰問，但仍婉拒對方帶著3個小孩來探視，因為自己捨不得小孩難過，「希望能讓孩子看見一個健康的父親。」雖然官司還沒打完，但他目前會以恢復身體健康為優先。