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重回職場有多難？看李奈映就知道！《羅曼史》根本媽媽血淚史

WONDERLAB 艾利斯

艾利斯，生活多由戲劇、音樂和文字三要素組成的女子。越忙越要看劇，聽歌，..

文／艾利斯

瑪麗亞。

韓國瑜一句「瑪麗亞怎麼變老師」最近引起了話題，也讓我想到，在韓劇《羅曼史是別冊附錄》當中，姜丹伊（李奈映 飾演）的女兒就是送往了菲律賓進行海外留學。

▲《羅曼史是別冊附錄》李奈映。（圖／翻攝自tvN官網）

根據菲律賓觀光部資料統計，2018年將近四分之一的國際觀光客來自於南韓，也是最大的來源。吸引前往的原因主要是韓國人喜歡的高爾夫旅遊以及語言進修。

比台灣更早開啟南進計畫的南韓，除了商業之外，更因為菲律賓的第二外語是英語，再加上生活成本較低，成為許多韓人語言進修的首選。尤其，在當地的語言學校更多是由韓國人所成立，有些學校更是超過50%的學生是韓國人。所以，在今年開始就有學校以限制韓國人申請來吸引其他國家的學生就讀。

在南韓，雖然就讀公立小學以及營養午餐是免費，但為了不讓小孩輸在起跑線上，根據南韓統計廳統計，每年的語言進修，2017年平均每個月小學生的補習費是30.7萬韓元，參加率超過六成。

其中，又因南韓女性平均結婚年齡是在30.2歲，31.6歲生頭胎，所以在女性勞動參與率的部分則開始走下坡，特別是在35-39歲低於六成，也就是戲中被稱為「工斷女」的37歲姜丹伊最難找工作的年齡層。

▲《羅曼史是別冊附錄》李奈映。（圖／翻攝自tvN官網）

「七年前離職後就沒在工作了吧...回歸家庭之後的我，照顧如同國家資產的孩子並且為家庭無私的奉獻，並不是在玩。可是這世界變了很多。而姜丹伊你要如何成為公司的助力呢？」

職場中的現實就是，當你停滯的時候就會被社會給拋在後面，接著多能承接的，就只剩下取代率高的勞動工作。雖然過去擁有輝煌的學經歷，也只能放下，然後在不知道「冰香草拿鐵」縮寫的衝擊下爬起，重新學習。

每個家裡都有辛苦的瑪麗亞，「媽媽」這個職業也像是瑪利亞，在家中不兼斷進行重複勞動。職業偏見常見，也希望能消退。

請繼續往下閱讀...

逐鹿出版社本身就是個浪漫，姜丹伊的就職過程也是行銷，能拿到入場卷才是最重要的。ps.遇到合口味的小品完全開心～

（以上圖片皆翻攝自tvN）

本文由Wonderlab，艾利斯的追劇外一章授權提供

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羅曼史是別冊附錄, 李奈映, 日韓風

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