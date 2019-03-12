亞莉安娜爆舊情復燃！「低胸迷你裙」見前男友　好友曝感情現況

記者蕭采薇／綜合報導

美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）去年10月解除與男星彼特戴維森（Pete Davidson）的婚約，亞莉安娜用新歌《7 Rings》講述一點也不在意沒有男友的心情，因為她仍有愛她的閨密陪在身邊。事實上她與許多前男友都保持友好關係，近來也被拍到一起上街，讓舊情復燃的消息傳開。

▲亞莉安娜和前男友格拉漢姆菲利浦見面。（圖／翻攝自每日郵報）

亞莉安娜2008年出道初期，當時15歲的她就與演員格拉漢姆菲利浦（Graham Phillips）交往，兩人戀情持續3年。依舊是好朋友的他們，美國時間9日晚間一起現身紐約街頭，到義大利餐廳共進晚餐。亞莉安娜穿著低胸迷你裙，綁著招牌馬尾，在冷颼颼的紐約街頭相當顯眼，全無遮掩的意圖。

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2008年亞莉安娜和格拉漢姆菲利浦因共同主演百老匯音樂劇《13》認識，進而開始交往，戀情持續3年後於2011年分手。這對「最佳前任」始終是好友，2016年還一起出席《13》演員們的團聚晚宴。

▲亞莉安娜和格拉漢姆菲利浦曾交往3年，兩人如今還是好友。（圖／達志影像）

除了格拉漢姆菲利浦外，亞莉安娜上個月也被目擊與前男友Big Sean一起走出錄音室，並搭上對方的車離開。對此知情人士透露：「亞莉安娜和幾位前男友見面是事實，但不是約會，只是和過去曾經喜歡的人聯絡。」且她正在為即將展開的新巡迴《Sweetener》做準備，「她沒有在想任何一個男人，或是任何與感情有關的生活。」