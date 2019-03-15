馮玟璇媽「愛滿分」支持追夢：她是我的神力女超人

記者林彥君／台北報導

大型選秀節目《聲林之王》人氣選手馮玟璇，因從小就受家人影響喜愛唱歌，家人在馮玟璇追逐音樂夢的路上給予鼓勵。馮玟璇回想，在18歲時參加《超級偶像》，當時家裡經濟不佳，比賽需要治裝費，媽媽得知後，告訴她，不管家裡狀況如何，一定會想出辦法，「媽媽真的很愛我，她是我的神力女超人。」（聲林之王台北首場見面會，詳情請點此）

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▲馮玟璇的家人一路上都給予支持。（圖／記者李毓康攝）

經歷《聲林》的賽制後，讓馮玟璇更了解自己，不但找到自己適合的音樂的方向，也更有自信。馮玟璇說很喜歡和一群志同道合的人相處的感覺「為同樣目標努力」，在《聲林》和選手相遇，就像是遇到很久不見的老朋友，彼此無話不談，私下也會約鄭可強、張若凡和林茉曦等聚餐。

▲馮玟璇透露，近期開始有「包袱」。（圖／記者李毓康攝）

馮玟璇透露，現在走在路上會被觀眾認出，開始有「包袱」，會注意外出時的形象和講話的音量。馮玟璇說，有次和贊薇和張若凡在西門町吃飯，吃完飯3人走在街上，後面傳出尖叫聲，發現是有高中生妹妹跟著她們，在過馬路時喊：「可以跟妳們拍照嗎？」讓馮玟璇當下受寵若驚，很感謝被粉絲認出、支持。

▲馮玟璇。（圖／藏雲娛樂提供）

馮玟璇有一位「超級粉絲」，從她在參加《超級偶像》時，支持她到現在，該位粉絲看到馮玟璇出現在《聲林之王》開心不已，對馮玟璇說，要學習她對音樂堅持的毅力，馮玟璇感性的說：「當時我沒有自信、沒有特色，應該不太有人會記住我，在這樣的狀態還有人支持，真的非常感動。」

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