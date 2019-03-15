ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

馮玟璇媽「愛滿分」支持追夢：她是我的神力女超人

記者林彥君／台北報導

大型選秀節目《聲林之王》人氣選手馮玟璇，因從小就受家人影響喜愛唱歌，家人在馮玟璇追逐音樂夢的路上給予鼓勵。馮玟璇回想，在18歲時參加《超級偶像》，當時家裡經濟不佳，比賽需要治裝費，媽媽得知後，告訴她，不管家裡狀況如何，一定會想出辦法，「媽媽真的很愛我，她是我的神力女超人。」（聲林之王台北首場見面會，詳情請點此

>>>快按參加，獲得野餐日第一手資訊

▲▼《聲林之王》選手訪問,馮玟璇。（圖／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

▲馮玟璇的家人一路上都給予支持。（圖／記者李毓康攝）

經歷《聲林》的賽制後，讓馮玟璇更了解自己，不但找到自己適合的音樂的方向，也更有自信。馮玟璇說很喜歡和一群志同道合的人相處的感覺「為同樣目標努力」，在《聲林》和選手相遇，就像是遇到很久不見的老朋友，彼此無話不談，私下也會約鄭可強、張若凡和林茉曦等聚餐。

▲▼《聲林之王》選手訪問,馮玟璇。（圖／記者李毓康攝）

▲馮玟璇透露，近期開始有「包袱」。（圖／記者李毓康攝）

馮玟璇透露，現在走在路上會被觀眾認出，開始有「包袱」，會注意外出時的形象和講話的音量。馮玟璇說，有次和贊薇和張若凡在西門町吃飯，吃完飯3人走在街上，後面傳出尖叫聲，發現是有高中生妹妹跟著她們，在過馬路時喊：「可以跟妳們拍照嗎？」讓馮玟璇當下受寵若驚，很感謝被粉絲認出、支持。

▲▼馮玟璇。（圖／藏雲娛樂提供）

▲馮玟璇。（圖／藏雲娛樂提供）

馮玟璇有一位「超級粉絲」，從她在參加《超級偶像》時，支持她到現在，該位粉絲看到馮玟璇出現在《聲林之王》開心不已，對馮玟璇說，要學習她對音樂堅持的毅力，馮玟璇感性的說：「當時我沒有自信、沒有特色，應該不太有人會記住我，在這樣的狀態還有人支持，真的非常感動。」

3月30日ETtoday好朋友野餐日，大直美堤河濱公園等你唷！有聲林之王台北首場見面會，美美的拍照打卡區、最療癒的手作市集，以及可愛的萌寵市集，還有聽不完的好音樂。3月30日等你一起來野餐，讓自己好好放鬆，暫時遠離現實享受這場白日夢派對。

>>>快按參加，獲得野餐日第一手資訊

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

推薦閱讀

「有的藝人每天上夜店」JYP勸世：要誠實活著　網4年後朝聖⋯全看懂了

「有的藝人每天上夜店」JYP勸世：要誠實活著　網4年後朝聖⋯全看懂了

《星光》戴安娜「要和2年女友結婚了」！　變千萬CEO暴肥14kg曝近況

《星光》戴安娜「要和2年女友結婚了」！　變千萬CEO暴肥14kg曝近況

鄭俊英爆睡遍全球女人！聖誕節買春⋯30分後催：禮物還沒來？

鄭俊英爆睡遍全球女人！聖誕節買春⋯30分後催：禮物還沒來？

「正義記者」不讓鄭俊英走！　機關槍式逼問：罩你的警察是誰

「正義記者」不讓鄭俊英走！　機關槍式逼問：罩你的警察是誰

鄭俊英「聊天室好友」看不下去！　爆記者會道歉真相：全是演的

鄭俊英「聊天室好友」看不下去！　爆記者會道歉真相：全是演的

BIGBANG入伍前留話勝利！「我們無法保護你」藏玄機　粉淚崩：哥哥們盡力了

BIGBANG入伍前留話勝利！「我們無法保護你」藏玄機　粉淚崩：哥哥們盡力了

勝利又出事！把女生送去日本性買賣　「拉皮條」SOP曝光⋯韓網怒炸

勝利又出事！把女生送去日本性買賣　「拉皮條」SOP曝光⋯韓網怒炸

《我猜》陽詠存懷孕！　「懷以色列寶寶」喜曬超音波照

《我猜》陽詠存懷孕！　「懷以色列寶寶」喜曬超音波照

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

《PRODUCE 101》第4季「驚見出道4年男團」　粉絲全崩潰

《PRODUCE 101》第4季「驚見出道4年男團」　粉絲全崩潰

李宗泫全認了！看鄭俊英淫片「討女人玩玩」　道完歉卻沒要退演藝圈

李宗泫全認了！看鄭俊英淫片「討女人玩玩」　道完歉卻沒要退演藝圈

Bo妞2歲生日趴做蛋糕！「這表情」賈靜雯一看：幹嘛學蕭波妞

Bo妞2歲生日趴做蛋糕！「這表情」賈靜雯一看：幹嘛學蕭波妞

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「有的藝人每天上夜店」JYP勸世：要誠實活著　網4年後朝聖⋯全看懂了

《星光》戴安娜「要和2年女友結婚了」！　變千萬CEO暴肥14kg曝近況

鄭俊英爆睡遍全球女人！聖誕節買春⋯30分後催：禮物還沒來？

「正義記者」不讓鄭俊英走！　機關槍式逼問：罩你的警察是誰

鄭俊英「聊天室好友」看不下去！　爆記者會道歉真相：全是演的

BIGBANG入伍前留話勝利！「我們無法保護你」藏玄機　粉淚崩：哥哥們盡力了

勝利又出事！把女生送去日本性買賣　「拉皮條」SOP曝光⋯韓網怒炸

《我猜》陽詠存懷孕！　「懷以色列寶寶」喜曬超音波照

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

《PRODUCE 101》第4季「驚見出道4年男團」　粉絲全崩潰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

馮玟璇, 2019好朋友野餐日, 聲林之王

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 看著蔡徐坤「叫吳亦凡」　60歲男星挨轟…怨嘆：不認識他犯法了？
  2. 蒂芬妮「美國出道」追夢成功！　登iHeartRadio同場還有泰勒絲
  3. 《我猜》陽詠存懷孕！　「懷以色列寶寶」喜曬超音波照
  4. 白皙鴨舌帽正妹現身台北街頭！　細看⋯是女神「泰版Angelababy」
  5. 不鳥強尼戴普提告　安柏赫德大街激吻《牠》帥導！證實秒甩富商
  6. 《星光》戴安娜「要和2年女友結婚了」！　變千萬CEO暴肥14kg曝近況
  7. 鄭俊英爆睡遍全球女人！聖誕節買春⋯30分後催：禮物還沒來？
  8. 《老大人》觀眾哭到崩潰　突對身旁年邁母告白：你辛苦了
  9. 《東宮》「先咬再親」名場面遭刪！　劇迷暴動…作者說話了
  10. 「有的藝人每天上夜店」JYP勸世：要誠實活著　網4年後朝聖⋯全看懂了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366