張立昂蔡昌憲聲勢比較高　小鐘氣噗噗：不能被瞧不起！

記者林彥君／台北報導

「國片男神」張立昂、好友蔡昌憲組成的「哥倆好相挺隊」，以及小鐘與小豬黃沐妍組成的「客家CP隊」，日前上台視益智節目《台視17Q》競賽，小鐘在挑戰前說：「我們很有信心，來之前還做了功課，特別把國中國小的教科書拿出來翻了一下。」

▲蔡昌憲和張立昂上節目答題。（圖／台視提供）

但小鐘上場後，看到網友一面倒支持張立昂和蔡昌憲，忍不住大嘆：「這不得了啊！蔡昌憲是『娶某前，生子後』。」主持人謝震武馬上糾正「只是『娶某前』」，小鐘打趣的說：「那沒關係，結婚後會衰！」

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張立昂和蔡昌憲憑著絕佳默契，打敗小鐘贏得資格賽門票，雖在第七題「哪一個歐盟國家沒有加入歐元區」止步，但靠著蔡昌憲的超級好運翻到「加倍卡」，為線上網友將5萬元獎金提高到10萬元，連蔡昌憲自己都難以置信，蔡昌憲說：「前陣子拍了一部拍了快半年的戲，接下來想先好好陪老婆。」

▲小鐘和黃沐妍上節目挑戰。（圖／台視提供）

由小鐘領軍的「客家CP隊」在三輪資格賽敗北後，好不容易進到獎金挑戰賽，讓一路流失網友支持票數的小鐘大呼：「不能讓網友瞧不起啊！」獨自站在答題區的小鐘自嘲：「站在這裡好像有結界，知道的事都會忘光光，我現在只知道客家一哥是羅時豐。」最後隊友小豬黃沐妍錯在第四題成語典故題，又不幸翻到獎金歸零卡，讓兩人錯失辛苦贏到的一萬元獎金。