《驚奇隊長》刪除畫面曝光！裘德洛「至高智慧」是他⋯網驚呆：難怪不說

記者洪文／綜合報導

—以下含有《驚奇隊長》部分劇透，斟酌觀賞—

《驚奇隊長》（Captain Marvel）橫掃全球票房4.55億美金（約140.5億台幣），許多網友回頭翻出之前發布的電影劇照或是預告，發現不少刪除畫面，結果釣出自稱劇組特效人員出面公開刪除內容，甚至加碼爆料裘德洛飾演的楊羅格始終未揭曉的「至高智慧」身分，網友得知答案全都驚呆了。

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▲《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）



在《驚奇隊長》正片當中，裘德洛飾演的楊羅格並未與毀滅者羅南同時出現，最多是以投影的方式「隔空同框」，其實去年9月公開的首批劇照當中，驚奇隊長攻打史克魯爾人的任務之前，楊羅格、毀滅者羅南已在她面前出現，消息已在美國論壇《reddit》掀起討論。

▲《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）



一名自稱《驚奇隊長》特效人員BrandonAUS在討論區留言：「我製作特效的片段，其中楊羅格在前往尋找卡蘿、宇宙魔方與『至高智慧』聊天的地方整段刪掉了，以及現在卡蘿跟『至高智慧』聊天的部分也刪了很多，不過這在電影製作中很常見。」

留言一出，不少網友集體朝聖，並且詢問：「我們能知道楊羅格的『至高智慧』版本是誰嗎？」《驚奇隊長》特效人員BrandonAUS鬆口回答：「就是楊羅格自己。」不久後刪除留言，然而網友「驚訝回應」仍留在下方：「哇！多麼自戀！」、「難怪他一直試圖讓驚奇隊長成為自己，多麽自戀！」