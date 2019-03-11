ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《驚奇隊長》刪除畫面曝光！裘德洛「至高智慧」是他⋯網驚呆：難怪不說

記者洪文／綜合報導

—以下含有《驚奇隊長》部分劇透，斟酌觀賞—

《驚奇隊長》（Captain Marvel）橫掃全球票房4.55億美金（約140.5億台幣），許多網友回頭翻出之前發布的電影劇照或是預告，發現不少刪除畫面，結果釣出自稱劇組特效人員出面公開刪除內容，甚至加碼爆料裘德洛飾演的楊羅格始終未揭曉的「至高智慧」身分，網友得知答案全都驚呆了。

►更多【驚奇隊長】相關新聞

請繼續往下閱讀...

▲▼《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

在《驚奇隊長》正片當中，裘德洛飾演的楊羅格並未與毀滅者羅南同時出現，最多是以投影的方式「隔空同框」，其實去年9月公開的首批劇照當中，驚奇隊長攻打史克魯爾人的任務之前，楊羅格、毀滅者羅南已在她面前出現，消息已在美國論壇《reddit》掀起討論。

▲▼《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

一名自稱《驚奇隊長》特效人員BrandonAUS在討論區留言：「我製作特效的片段，其中楊羅格在前往尋找卡蘿、宇宙魔方與『至高智慧』聊天的地方整段刪掉了，以及現在卡蘿跟『至高智慧』聊天的部分也刪了很多，不過這在電影製作中很常見。」

留言一出，不少網友集體朝聖，並且詢問：「我們能知道楊羅格的『至高智慧』版本是誰嗎？」《驚奇隊長》特效人員BrandonAUS鬆口回答：「就是楊羅格自己。」不久後刪除留言，然而網友「驚訝回應」仍留在下方：「哇！多麼自戀！」、「難怪他一直試圖讓驚奇隊長成為自己，多麽自戀！」

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

推薦閱讀

吃不胖神話GG！　45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」…網感動笑：老天還是公平的

吃不胖神話GG！　45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」…網感動笑：老天還是公平的

元元撞臉《玩很大》同台女神！　相似度99%網全看傻：根本雙胞胎

元元撞臉《玩很大》同台女神！　相似度99%網全看傻：根本雙胞胎

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

陳珮騏消失八點檔…認了「劃休止符」　曝背後原因：我無能為力

陳珮騏消失八點檔…認了「劃休止符」　曝背後原因：我無能為力

182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「約會照」網暴動

182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「約會照」網暴動

被郭宗坤打臉！柯以柔「心力交瘁」快垮　鬆口「退出演藝圈」真相

被郭宗坤打臉！柯以柔「心力交瘁」快垮　鬆口「退出演藝圈」真相

野生Max、Lucy現身台北動物園！　合照猴子石雕融化1.8萬人

野生Max、Lucy現身台北動物園！　合照猴子石雕融化1.8萬人

勝利涉性招待警方列嫌疑人　網挖出「GD兩年前警告」：真說中了！

勝利涉性招待警方列嫌疑人　網挖出「GD兩年前警告」：真說中了！

神盾局長為何《復仇者3》才「呼叫驚奇隊長」？漫威總裁解密2個原因 

神盾局長為何《復仇者3》才「呼叫驚奇隊長」？漫威總裁解密2個原因 

女神「坐對面吃早餐」！　被拍正面照…男網友激動：真的超大咖

女神「坐對面吃早餐」！　被拍正面照…男網友激動：真的超大咖

歐陽妮妮淚崩！　「大家都不敢問我」一回家看見這幕哭了

歐陽妮妮淚崩！　「大家都不敢問我」一回家看見這幕哭了

10℃給蔡桃貴穿短袖！　路邊阿婆質問蔡阿嘎「揭心碎原因」網全懂了

10℃給蔡桃貴穿短袖！　路邊阿婆質問蔡阿嘎「揭心碎原因」網全懂了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吃不胖神話GG！　45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」…網感動笑：老天還是公平的

元元撞臉《玩很大》同台女神！　相似度99%網全看傻：根本雙胞胎

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

陳珮騏消失八點檔…認了「劃休止符」　曝背後原因：我無能為力

182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「約會照」網暴動

被郭宗坤打臉！柯以柔「心力交瘁」快垮　鬆口「退出演藝圈」真相

野生Max、Lucy現身台北動物園！　合照猴子石雕融化1.8萬人

勝利涉性招待警方列嫌疑人　網挖出「GD兩年前警告」：真說中了！

神盾局長為何《復仇者3》才「呼叫驚奇隊長」？漫威總裁解密2個原因 

女神「坐對面吃早餐」！　被拍正面照…男網友激動：真的超大咖

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

漫威, 驚奇隊長, 裘德洛, 至高智慧, 楊羅格

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 慟！追思會公開婚訊「她把我藏3年了」　江倩齡老公淚崩告白：心很痛
  2. 侯昌明淚崩參加失智父「畢業典禮」：爸來夢裡看我好嗎
  3. 瑤函沂舞台劇初體驗「分飾14角」　上表演課差點哭了
  4. 女兒唸台大森林系被酸：找得到工作？　卜學亮心疼反擊
  5. 曾之喬剛洗完澡…單穿浴袍被拍！「胸前深V」網看傻：好誘人
  6. 熊熊認：床上用演的！　勇男奮力1hr被問「東西呢？」真相讓她傻爆眼
  7. 李佳歡售票演唱塞200人！　《聲林》許淨淳上台飆唱
  8. 張艾亞聽關鍵字「是孟哲嗎」秒翻白眼！　全場靜默…謝祖武「嘖」急緩頰
  9. 李唯楓撇「街頭親席惟倫」熱戀說！　滿30歲：我需要戀愛
  10. 鄭雨盛喪失記憶愛上金荷娜！對方「真實身分」揭曉超催淚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366