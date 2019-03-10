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《3年A班》結局！　彩蛋「改網路播」全國觀眾秒速朝聖…網站GG了

▲《3年A班》首播，老師引爆炸彈綁架學生。（圖／翻攝自日網／NTV）

▲《3年A班》10日播出大結局，老師綁架學生的真相終於說了。（圖／翻攝自日網／NTV）

記者陳芊秀／綜合報導

冬季日劇《3年A班─從此刻起，大家都是我的人質─》10日播出大結局，爆淚結尾讓日網陷入淪陷狀態！該劇以每集出人意料的進展，深深擄獲年輕觀眾的心，晚間劇組宣布特別篇彩蛋，改在網路平台播出，沒想到太多人前去朝聖，造成網路平台大當機！

《3年A班》描述全班在畢業前10天，突然遭到班導師用炸彈綁架，為的是要找出班上女同學自殺的真相，每集內容代表1天，到3月10日播出完結篇，正好也是劇中3月10日畢業典禮。該劇男主角菅田將暉在2018年勇奪日本電影金像獎，也是影壇第二年輕的影帝，憑著精湛演技詮釋班導師「柊一颯」，瘋狂的綁架行動，暗藏悲痛的理由，更是集集逼哭觀眾。

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▲▼《3年A班》10日播出大結局，彩蛋改在網路播造成全國大暴動。（圖／翻攝自推特）

▲菅田將暉在《3年A班》扮演班導師「柊一颯」，綁架行動暗藏內幕。（圖／翻攝自推特）

▲▼《3年A班》10日播出大結局，彩蛋改在網路播造成全國大暴動。（圖／翻攝自推特）

▲《3年A班》橫掃日本熱搜榜。（圖／翻攝自日網／Yahoo JP）

完結篇播出後，劇組立刻宣布在網路平台播出特別篇《淚的畢業式》，結果全國觀眾秒速點擊網站，造成平台伺服器無法承受過大流量當機，錯誤訊息9999不斷湧現，成為近年來少見的現象。網友紛紛截圖自嘲，「想看特別篇結果發生不得了的事情」、「平台要加油啊」、「我畫面一直都這樣黑」、「打不開」、「我想看畢業典禮啦！」

▲▼《3年A班》10日播出大結局，彩蛋改在網路播造成全國大暴動。（圖／翻攝自推特）

▲《3年A班》結局彩蛋改在網路播造成全國大暴動。（圖／翻攝自推特）

▲▼《3年A班》10日播出大結局，彩蛋改在網路播造成全國大暴動。（圖／翻攝自推特）

▲網友想看完結彩蛋，求平台加油。（圖／翻攝自推特）

▲▼《3年A班》10日播出大結局，彩蛋改在網路播造成全國大暴動。（圖／翻攝自推特）

▲追劇網友拍下當機畫面，苦笑問：「這部戲到底有多紅啦！」（圖／翻攝自推特）

▲▼《3年A班》10日播出大結局，彩蛋改在網路播造成全國大暴動。（圖／翻攝自推特）

▲網友抱怨：「我的畫面一直都是這樣。」（圖／翻攝自推特）

▲▼網站平台Hulu緊急發文道歉：「現在網站連線發生障礙，造成不便敬請見諒。」（圖／翻攝自推特／Hulu）

▲網站平台Hulu緊急發文道歉：「現在網站連線發生障礙，造成不便敬請見諒。」（圖／翻攝自推特／Hulu）

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