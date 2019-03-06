雷／《X戰警：黑鳳凰》導演證實「ＯＯＯ死亡」：希望他們感情破裂

記者洪文／綜合報導

—以下有雷—

福斯製作漫威電影《X戰警：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）早已證實有一個重要角色會在片中死亡，隨著近日發布第2支預告再度出現「喪禮」場景，透過影片剪接的畫面順序安排，很明顯暗示珍妮佛勞倫斯演出的「魔形女」死亡，對此導演兼編劇賽門金柏格（Simon Kinberg）公開真相，「死掉的角色必須對於X戰警擁有很深得個人情感，我甚至希望他們為此感情破裂。」而魔形女就是最佳選擇。

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▲《X戰警：黑鳳凰》劇照。（圖／福斯影片提供）



導演兼編劇賽門金柏格日前向外媒《娛樂周刊》證實，魔形女的確是死亡的成員，「這背後主要想要傳達一個想法，這是一部與其他《X戰警》不同的電影，而是一部讓你驚訝發生戲劇性的事件的電影，這些角色不再只是從大樓摔下來，拍拍灰塵就能繼續起來行走，這個電影是真實的，更重要的是呈現黑鳳凰琴葛雷對於包括X戰警的每一個人來說，就是個超大的威脅。」

▲《X戰警：黑鳳凰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／twfoxmovies，以下同）



對於在《X戰警：黑鳳凰》安排魔形女離開，導演兼編劇賽門金柏格表示：「我對這個角色有很多感情，作為珍妮佛勞倫斯的朋友，也是她這位演員的粉絲，我當然很傷心，可是對電影來說是個很強大的力道，有時你必須做出一些艱難的決定才能成就更偉大的故事。」

導演兼編劇賽門金柏格認為這次《X戰警：黑鳳凰》琴葛雷失去控制，成為世界上最強大的變種人，因此為了劇情所需，角色必須有所犧牲，「你必須呈現真的痛苦，來帶出真正的威脅。」他也不希望只是個無名小卒死亡，「死掉的角色必須對於X戰警擁有很深得個人情感，我甚至希望他們為此感情破裂，魔形女是X戰警的一員，也跟萬磁王有密切的關係，她的死對每一個人都是很大的衝擊。」

魔形女不是《X戰警：黑鳳凰》唯一死亡的角色，導演兼編劇賽門金柏格透露：「肯定還有其他重大的傷亡！」他並未多加透露，不過預告最後整個列車飛了起來疑似出現重大傷亡，他則是語帶玄機回答：「這對很多來說很好，對另一些人來說不太好。」

《X戰警：黑鳳凰》為系列電影第12部作品，除了依然力邀「琴葛雷」蘇菲特納擔綱演出，以及《X戰警：天啟》的三大巨頭「X教授」詹姆斯麥考維、「萬磁王」麥可法斯賓達（Michael Fassbender）以及「魔形女」珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）共同回歸力挺外，更是加碼邀請到金球獎影后潔西卡崔斯坦（Jessica Chastain）擔任本次劇中重要的反派角色；而大家所熟悉的老面孔，包括「野獸」尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）、「快銀」伊凡彼德斯（Evan Peters）、「獨眼龍」泰謝瑞丹（Tye Sheridan）、「暴風女」亞利珊卓希普（Alexandra Shipp），也同樣將為全球影迷再度聚首於大銀幕。





「琴葛雷」一角早在2000年推出的首部《X戰警》便登場，當時找來芳姬詹森（Famke Janssen）演出這位重要角色，該角色在整個X戰警的宇宙觀裡不僅擁有OMEGA超強大等級的變種能力外，其身上更擁有「鳳凰之力」而讓她成為整個宇宙中最強大的變種人之一，其爆發能力更可以秒殺X教授、萬磁王等高等級變種人，而這個角色的亦正亦邪本質更牽動著整個宇宙人類及變種人生存的重要因素，在上次登場於《X戰警：天啟》的章節中，更找來現在以《冰與火之歌：權力遊戲》人氣火紅的蘇菲特納擔綱「琴葛雷」少女版一角，這次福斯影片更重金打造首部以女英雄為主的獨立X戰警電影，這個極度強大且危險之角色將帶來鐵粉最期待搬上大銀幕的震撼場面。

《X戰警：黑鳳凰》將於2019年6月6日在台上映。