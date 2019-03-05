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男星豔遇被金髮美女「偷襲OO」…近看傻眼：是男的！

記者李欣容／台北報導

男星鍾政均在《日據時代的十種生存法則》劇中和石知田飾演好友，其中一場為了怕石知田被警察抓的戲，鍾政均從背後綑綁他的雙手，笑說，「救好友怎麼像是趁機要侵犯人家？」講起受到男人侵犯，鍾政均曾在長灘島被男扮女裝的人偷襲下體，讓他從此對異國豔遇蒙上陰影。

▲▼ 鍾政均在劇中飾演日語流利仕紳 。（圖／客家電視台提供）

▲鍾政均在劇中飾演日語流利仕紳 。（圖／客家電視台提供）

鍾政均有「台版河正宇」之稱，在該劇和石知田因故被警察追捕，鍾政均為了怕石知田自投羅網被抓，只好從背後推倒並將他雙手捆綁起來，拍攝當下氣溫很低，鍾政均只怕弄傷對方，無奈旁人怎麼看都像是變態要非禮石知田。

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▲▼ 鍾政均在劇中飾演日語流利仕紳 。（圖／客家電視台提供）

▲▼鍾政均要救石知田，看起來卻像是在侵犯他。（圖／客家電視台提供）

▲▼ 鍾政均在劇中飾演日語流利仕紳 。（圖／客家電視台提供）

提到被男人侵犯，鍾政均想起過去他曾和家人到長灘島玩，在酒吧遇到一名金髮女子，剛開始沒察覺有異，後來兩人越湊越近，才驚覺她長得很像男生，對方甚至還趁他上廁所時在門口賭他，等他出來後冷不防地抓了他下體一把，讓鍾政均完全呆住，根本來不及喝斥對方，就趕緊跟家人逃離酒吧。

▲▼ 鍾政均在劇中飾演日語流利仕紳 。（圖／客家電視台提供）

▲鍾政均到曼谷玩，飯店剛好在紅燈區旁。（圖／客家電視台提供）

除此之外，今年過年鍾政均帶媽媽到曼谷玩，飯店恰好就在紅燈區附近，每天晚上經過酒吧時都有濃妝豔抹的女子盯著路過的男人，有鑑於之前發生的偷襲事件，鍾政均害怕，「即便確定對方是『正港』的女生也不敢掉以輕心！」因此這趟旅程多半「早出早歸」，不敢半夜在外遊蕩。

《日據時代的十種生存法則》由吳政迪、石知田、張寗、鍾政均等人演出，林宏杰導演，揉合台灣新文學之父賴和的作品，串起整齣戲的故事內容，預計在4月8日播出，屆時也會在客家電視YouTube頻道同步播出。

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鍾政均, 日據時代的十種生存法則, 石知田

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