kimi一張圖說明「媽媽發火過程」　最嚴重眼睛頭髮噴飛了！

記者陳芊秀／綜合報導

星二代Kimi跟著林志穎參加《爸爸去哪兒2》，瞬間成為兩岸三地觀眾熱愛的萌娃，節目結束後回歸正常生活，連網路上也鮮少露臉，一舉一動仍受到大家關注。他最近親手畫了「媽媽發火的變身過程」，被媽媽陳若儀發現後PO上網，令眾人驚呼「果然天下的媽媽都是一樣的！」

▲陳若儀貼出照片，發現Kimi一張圖畫下媽媽發火變身的過程。（圖／翻攝自IG／陳若儀）

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陳若儀曬出照片，「在Kimi書桌上，發現一張媽媽發火的變身過程。」兒子畫下6個圈，解釋媽媽生氣的等級（Level），1L是長髮媽媽面露微笑，2L媽媽抿嘴，3L媽媽眼神轉怒、頭髮消失，4L是眼睛冒火，5L眼睛噴火，最高等級（Max）媽媽則是眼睛和頭髮都狂噴往上飛啦！她回應網友時，坦言自己會發火，同時笑嘆：「3L連頭髮都沒有了是怎麼回事。」

▲Kimi畫了6個圈圈，代表生氣不同程度的媽媽，最嚴重眼睛噴火、頭髮都噴飛了。（圖／翻攝自IG／陳若儀）

網友對陳若儀的印象總是氣質優雅，難以想像對兒子發火的情景，驚呼「原來媽咪會發火」、「天下的媽媽都是一樣地」、「我真的想像不到妳發火的樣子。」還有人好奇「那爸比呢」、「我也想看Kimi描述爸比發火變身過程。」