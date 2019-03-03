ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

kimi一張圖說明「媽媽發火過程」　最嚴重眼睛頭髮噴飛了！

記者陳芊秀／綜合報導

星二代Kimi跟著林志穎參加《爸爸去哪兒2》，瞬間成為兩岸三地觀眾熱愛的萌娃，節目結束後回歸正常生活，連網路上也鮮少露臉，一舉一動仍受到大家關注。他最近親手畫了「媽媽發火的變身過程」，被媽媽陳若儀發現後PO上網，令眾人驚呼「果然天下的媽媽都是一樣的！」

▲▼Kimi一張圖說明媽媽陳若儀發火變身過程。（圖／翻攝自IG／陳若儀）

▲陳若儀貼出照片，發現Kimi一張圖畫下媽媽發火變身的過程。（圖／翻攝自IG／陳若儀）

請繼續往下閱讀...

陳若儀曬出照片，「在Kimi書桌上，發現一張媽媽發火的變身過程。」兒子畫下6個圈，解釋媽媽生氣的等級（Level），1L是長髮媽媽面露微笑，2L媽媽抿嘴，3L媽媽眼神轉怒、頭髮消失，4L是眼睛冒火，5L眼睛噴火，最高等級（Max）媽媽則是眼睛和頭髮都狂噴往上飛啦！她回應網友時，坦言自己會發火，同時笑嘆：「3L連頭髮都沒有了是怎麼回事。」

▲▼Kimi一張圖說明媽媽陳若儀發火變身過程。（圖／翻攝自IG／陳若儀）

▲Kimi畫了6個圈圈，代表生氣不同程度的媽媽，最嚴重眼睛噴火、頭髮都噴飛了。（圖／翻攝自IG／陳若儀）

網友對陳若儀的印象總是氣質優雅，難以想像對兒子發火的情景，驚呼「原來媽咪會發火」、「天下的媽媽都是一樣地」、「我真的想像不到妳發火的樣子。」還有人好奇「那爸比呢」、「我也想看Kimi描述爸比發火變身過程。」

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

推薦閱讀

路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑容「尷尬退出鏡頭外」

《玩很大》限定！「新鬼嫂」比基尼包不住雪球　超兇南半球全跑出來

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

劉品言穿小背心運動…「傲人E奶」快掉出來　網看呆：OMG

白家綺10年長髮喀嚓！　神逆齡「及肩短髮」網讚：好像大學生

館長、孫安佐終於見面了！　伸手「貼心暖舉」網友一看全歪樓

強尼戴普正式提告安柏赫德！求償15億揭發前妻「心機騙局」

雷／《艾蜜麗》結局評價一面倒！　網噴淚：梗埋好深

孫安佐嚇到黑人同學「被衝康」：我跟他那麼熟　現館長直播還原美事件

孫生首揭「約砲百人斬」心聲！　酷炫搖頭嘆：因為他業配掉光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑容「尷尬退出鏡頭外」

《玩很大》限定！「新鬼嫂」比基尼包不住雪球　超兇南半球全跑出來

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

劉品言穿小背心運動…「傲人E奶」快掉出來　網看呆：OMG

白家綺10年長髮喀嚓！　神逆齡「及肩短髮」網讚：好像大學生

館長、孫安佐終於見面了！　伸手「貼心暖舉」網友一看全歪樓

強尼戴普正式提告安柏赫德！求償15億揭發前妻「心機騙局」

雷／《艾蜜麗》結局評價一面倒！　網噴淚：梗埋好深

孫安佐嚇到黑人同學「被衝康」：我跟他那麼熟　現館長直播還原美事件

孫生首揭「約砲百人斬」心聲！　酷炫搖頭嘆：因為他業配掉光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林志穎, Kimi, 陳若儀

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. kimi一張圖說明「媽媽發火過程」　最嚴重眼睛頭髮噴飛了！
  2. Angelababy公主趴cos艾莎！ 親弟湊一腳…穿蓬裙變長髮公主
  3. 姜丹尼爾突要求解約！　經紀公司坦承：和藝人之間有一些誤會
  4. 魔力紅「高雄初體驗」拍這景上傳IG　粉狂讚：完全是台灣特色
  5. 「負債800萬」婉拒千萬加盟金　馬國畢賣炸雞狂胖9公斤
  6. 前主播「懷孕5個月浴室重摔」！　老公焦急衝出一看…幾乎吼了出來
  7. 獨家／簡廷芮唱一半⋯　「小安衝上台」Dears合體了！
  8. 余文樂單手抱兒嘆「長大太快了」　背影照洩寂寞心情！
  9. 驚奇隊長原本《復仇者2》就會出現！漫威總裁曝「刪除原因」
  10. PRISTIN周潔瓊被爆「日本伴遊王思聰」　經紀公司怒了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366