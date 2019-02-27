粉絲慘摔割傷臉！女星心疼哭了「親自陪跑3家醫院」　滿手沾血：沒關係，我來

記者李湘文／綜合報導

女星張天愛因為演出網路劇《太子妃升職記》爆紅，然而之後沉寂了一陣子，2018年才又以《武動乾坤》、《愛情進化論》回歸電視圈。她最近趕行程，在機場得到粉絲熱情迎接，誰料突然目睹一位粉絲跌倒受傷，急得親自上前察看傷勢，還因為心疼而哭了出來，被讚超暖心。

▲張天愛以寵粉絲聞名。（圖／翻攝自微博／Crystal張天愛）

張天愛的粉絲為了迎接她，26日趕到北京機場，原本還一路有說有笑，但其中一位女粉絲在拍照時，不小心絆倒摔在地上，意外撞斷眼鏡、割傷了鼻樑。張天愛一見粉絲跌倒，立刻緊張地衝上前攙扶，並幫忙查看傷口，發現血一直在流，便跟其他人要來面紙，親自幫粉絲壓著傷口，也不顧自己已經沾了滿手的血，只說「沒關係，我來」，還陪同傷者到醫院，路上心疼地哭了出來。

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▲張天愛見粉絲受傷，第一時間緊急幫忙處理。（圖／翻攝自微博／十八子臥耕南陽）

據現場其他粉絲透露，原本傷者只想在機場醫療中心簡單處理，但張天愛堅持馬上做全面檢查，還親自送粉絲到醫院，沒想到跑了兩家都沒辦法看，直到第三家才終於能處理傷口。從找醫院到包紮、做完檢查，最後整整花了3個小時，張天愛全程一直陪同照顧，最後還擔心時間太晚，堅持把現場3位住得遠的粉絲送回家，自己才回去休息。

▲張天愛親自送粉絲去找醫院，心疼到哭出來。（圖／翻攝自微博／月月孟）

事實上，張天愛向來就以寵粉聞名，每次在機場遇到接機的粉絲，總是像朋友一樣熱情聊天，也會等到粉絲把想說的話說完了，自己才離開機場。這回她照顧受傷粉絲的消息曝光後，不少網友也被感動，大讚「人美心善」、「動作看得出來真的很焦急」、「真的是把粉絲當親人」、「這樣子暖心的藝人哪裡找」、「我要被張天愛給圈粉了」。

▲張天愛暖心行為被讚圈粉。（圖／翻攝自微博／Crystal張天愛）