記者洪文/綜合報導

《幸福綠皮書》奪下第91屆奧斯卡最佳影片,故事改編自真人實事,描述黑人鋼琴家找來白人保鑣,保護南下巡迴的安全,跨越黑人、白人之間的隔閡,溫暖、笑中帶淚,片中許多台詞令人雋永,尤其是「世上有太多不敢踏出第一步的寂寞之人」讓不少觀眾看完大推。

1. 光有才華不夠,要有勇氣才能改變人心。

(Being genius is not enough, it takes courage to change people's hearts.)

▲《幸福綠皮書》劇照。



2. 世上有太多不敢踏出第一步的寂寞之人。

(There are plenty of lonely people in the world waiting for someone to make the first move.)

3.「唬爛」的意思就是說服別人去做他們本來不願意做的事。

(I'm just good at talkin' people into... y'know, doin' things they don't wanna do... By bullshittin' 'em.)

4. 做任何事情都要全力以赴,工作的時候認真工作,笑就用力笑,吃飯的時候,把它當做最後一餐來吃。

(You know, my father used to say, whatever you do, do it 100%. When you work, work. When you laugh, laugh. When you eat, eat like it's your last meal.)

5. 我們之間的距離令我無精打采,各種時光與體驗少了你就毫無意義,愛上你是最無須猶豫的決定。

(The distance between us is breaking my spirit. My time and experiences without you are meaningless to me. Falling in love with you was the easiest thing I’ve ever done.)

6. 永遠無法憑暴力取勝,唯有保持尊嚴才行。

(You never win with violence. You only win when you maintain your dignity.)

7. 如果我不夠黑,我也不夠白,我又不夠男人,那你告訴我,我是什麼?

(So if I'm not black enough and if I'm not white enough, then tell me, Tony, what am I ?)