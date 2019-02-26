Gail唱李千那《心花開》　原唱爸虧：唱得比妳好聽

記者林彥君／台北報導

《聲林之王》人氣冠軍選手Gail（蓋兒）今（25日）加入量子娛樂，李千那擔任神秘嘉賓出席力挺。李千那的爸爸有收看《聲林》，李千那透露，爸爸有次看到Gail在節目中演唱她的《心花開》，還虧她：「唱得比妳好聽。」讓李千那當下好尷尬。

▲Gail參與量子娛樂簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

李千那第一次聽到Gail的歌聲，是在後台等待時，當下聽Gail和閻奕格在台上合唱《你啊你啊》覺得好驚艷，認為14歲的Gail不但自彈自唱，還嘗試唱台語，表現非常好，相信Gail私下花了很多功夫學習，「我在後台等待出場時，其實很緊張，聽到Gail的歌聲瞬間放鬆，Gail很享受舞台，她在舞台上散發魅力。」

請繼續往下閱讀...

Gail的年紀比李千那的女兒小2歲，李千那希望女兒可以和Gail互相學習，「看到她，我就會想到我女兒，女兒剛好最近在學鋼琴，希望她可以跟可以跟Gail學習，等我回去，要丟Gail的影片給女兒看。」

▲▼Gail與量子娛樂簽約記者會，在總經理李國強陪同下按下手印。（圖／記者林敬旻攝）

李千那過去是參加選秀節目出道，李千那說自己在比賽時，發現大家都是有備而來，當下看到評審老師坐在台下，很難壓抑緊張情緒。不只演出，李千那在拍戲時也會緊張，曾因心跳太大聲，被麥克風收音，「收音師還說千那的心跳真的好大聲。」讓她趕緊把麥克風別到背後。

▲Gail與量子娛樂簽約記者會，李千那驚喜擔任嘉賓。（圖／記者林敬旻攝）