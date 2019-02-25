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蔣勁夫沉默2個月發文！　稱家暴事件是「餿包子」：我已吞下去

記者張靖容／綜合報導

大陸男星蔣勁夫演過許多夯劇如《軒轅劍之天之痕》、《步步驚情》，2018年宣布暫退演藝圈前往日本留學，不料同年就因家暴日籍女友而遭到日本警方調查，雖然後來宣布不起訴，但還是對他的生活造成了不小的傷害。今日（25日），他在微信公眾號《胡亂蔣話》上發表一篇名為《我在上海》的文章，當中疑似將家暴事件喻為「餿包子」，並稱「已經吞下去了」，暗喻已將這段糟糕的過去放下了。

▲蔣勁夫。（圖／翻攝自微博／蔣勁夫）

蔣勁夫。（圖／翻攝自微博／蔣勁夫）

蔣勁夫在文章中說到已經好久沒碰過電腦了，今天是過了很久以後第一次使用電腦寫文章，話題一轉他說到：「我想起那個餿了的包子，那時我無論如何都要吃下去的包子。扔掉了，堵在那裡，會更噁心。」他還提及爸爸曾跟他說過人倘若倒著活，會少走很多彎路，疑似在說自己家暴女友這件事就是所謂的「彎路」。

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文章最後蔣勁夫感性的說到這是第一次用電腦完成了一篇完整的文章，結尾時他再提了一次餿包子：「不過這餿了的包子終究沒有堵在那裡，也不是沖下去了，是我咽下去了。」這邊說將「餿包子」吞下去了，疑似表示已經釋懷了、放下了，因此被懷疑所謂的餿包子是在指之前的家暴女友事件。

前陣子蔣勁夫因為家暴事件沉寂了一段時間，直到最近在IG限時動態上PO了一張動漫畫面寫著：「永不放棄（Never Give Up）」，疑似走出陰霾，即將重新出發，許多粉絲也紛紛留言鼓勵他：「知錯能改、大家還是會給你機會的」等等，引起網上熱烈討論。

▲▼蔣勁夫。（圖／翻攝自微博、IG／蔣勁夫）

蔣勁夫在IG限時動態發文「NEVER GIVE UP」。（圖／翻攝自IG／蔣勁夫）

▲蔣勁夫公眾號中《我在上海》全文。（圖／翻攝自微信公眾號／胡亂蔣話）

▲蔣勁夫公眾號中《我在上海》全文。（圖／翻攝自微信公眾號／胡亂蔣話）

▲蔣勁夫公眾號中《我在上海》全文。（圖／翻攝自微信公眾號／胡亂蔣話）

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