奧斯卡／女神卡卡首座小金人！《Shallow》奪最佳電影歌曲

記者洪文／綜合報導

女神卡卡（Lady Gaga）、布萊德利庫柏（Bradley Cooper）主演的《一個巨星的誕生》，擄獲大批影迷的心，片中所演唱的《Shallow》不但成為熱門金曲，至今獲得金球獎、英國奧斯卡、葛萊美獎的肯定，如今再度獲得第91屆奧斯卡最佳電影歌曲，成為她生涯首座小金人。

▲▼女神卡卡《Shallow》獲得奧斯卡最佳電影歌曲 。（圖／CFP）



請繼續往下閱讀...

女神卡卡上台激動表示，謝謝美國影藝學院，謝謝一起合作的導演、男主角布萊德利庫柏，這首歌《Shallow》是傳達永不放棄，堅持下去，希望可以傳遞給每一個觀眾。

▲▼女神卡卡以《一個巨星的誕生》主題曲《Shallow》奪下生涯首座奧斯卡獎。（圖／達志影像／美聯社）



女神卡卡親自參與《一個巨星的誕生》的電影歌曲，並且堅持每一首歌都要現場錄唱。當主題曲《Shallow》做出來時，庫柏一聽就說這首歌必須放在電影裡，不過他把原來獨唱改為男女對唱，作為電影主題曲。當第一支預告出來時，搭配短短的副歌，立刻驚艷全球觀眾，不過直到上映那一週才釋出完整歌曲，立刻登上告示牌排行榜，至今這首歌的流量已達1.48億人次。

其實女神卡卡從小的夢想就是站上舞台表演，高中時參加經典音樂劇《紅男綠女》試鏡，卻因為自己的深褐色頭髮選不上，後來她體認到自己歌聲比別人好，只差在長相，便去買了一頂假髮，不斷背台詞、看電影，最後真的選上了女主角。她17歲考入李斯特拉斯伯格戲劇和電影學院學習表演（長達10年），甚至到紐約大學知名戲劇公司工作，可惜試鏡不順，讓她對體制感到失望，決定先用自己的天分先發展音樂事業，至今32歲終於拿下首座奧斯卡獎。

▲▼女神卡卡、布萊德利庫柏奧斯卡頒獎典禮獻唱《一個巨星的誕生》燒腦主題曲《Shallow》。（圖／CFP）



此外，女神卡卡、布萊德利庫柏也在今年奧斯卡頒獎典禮獻唱兩人主演電影《一個巨星的誕生》燒腦主題曲《Shallow》。兩人從頭到尾深情對旺，卡卡原汁重現電影高亢歌喉，唱到最後庫柏走到卡卡身邊坐下來，兩人貼臉看著彼此超浪漫，網友全暴動羞喊：「親下去！親下去！」

這是電影上映之後，女神卡卡第二度布萊德利庫柏合體獻唱《Shallow》，兩人前一陣子才在美國拉斯維加斯舉辦演唱會合體，男方當時一開口演唱，就把大家帶回電影中，女神卡卡還趴在他的大腿上聆聽。女神卡卡接下來彈奏鋼琴，到了副歌時展現高亢、充滿感情的力量，這次換成布萊德利庫柏深情地凝望著，最後他們更緊擁在一起合唱，畫面十分有愛、感人，更有不少入戲的粉絲形容，就像是Ally成名後，邀請Jackson來到她的演唱會當嘉賓。