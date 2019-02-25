ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

奧斯卡／女神卡卡首座小金人！《Shallow》奪最佳電影歌曲

記者洪文／綜合報導

女神卡卡（Lady Gaga）、布萊德利庫柏（Bradley Cooper）主演的《一個巨星的誕生》，擄獲大批影迷的心，片中所演唱的《Shallow》不但成為熱門金曲，至今獲得金球獎、英國奧斯卡、葛萊美獎的肯定，如今再度獲得第91屆奧斯卡最佳電影歌曲，成為她生涯首座小金人。

▲▼女神卡卡《Shallow》奧斯卡最佳電影歌曲 。（圖／CFP）

▲▼女神卡卡《Shallow》獲得奧斯卡最佳電影歌曲 。（圖／CFP）

▲▼女神卡卡《Shallow》奧斯卡最佳電影歌曲 。（圖／CFP）

請繼續往下閱讀...

▲▼女神卡卡《Shallow》奧斯卡最佳電影歌曲 。（圖／CFP）

女神卡卡上台激動表示，謝謝美國影藝學院，謝謝一起合作的導演、男主角布萊德利庫柏，這首歌《Shallow》是傳達永不放棄，堅持下去，希望可以傳遞給每一個觀眾。

▲▼91屆奧斯卡，艾瑪史東、克里斯伊凡、奧利薇亞柯爾曼、女神卡卡、瑞秋懷茲、艾美亞當斯、查德維克博斯曼。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼女神卡卡以《一個巨星的誕生》主題曲《Shallow》奪下生涯首座奧斯卡獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼布萊德利庫柏、女神卡卡《一個巨星的誕生》劇照。（圖／華納兄弟提供）

女神卡卡親自參與《一個巨星的誕生》的電影歌曲，並且堅持每一首歌都要現場錄唱。當主題曲《Shallow》做出來時，庫柏一聽就說這首歌必須放在電影裡，不過他把原來獨唱改為男女對唱，作為電影主題曲。當第一支預告出來時，搭配短短的副歌，立刻驚艷全球觀眾，不過直到上映那一週才釋出完整歌曲，立刻登上告示牌排行榜，至今這首歌的流量已達1.48億人次。

其實女神卡卡從小的夢想就是站上舞台表演，高中時參加經典音樂劇《紅男綠女》試鏡，卻因為自己的深褐色頭髮選不上，後來她體認到自己歌聲比別人好，只差在長相，便去買了一頂假髮，不斷背台詞、看電影，最後真的選上了女主角。她17歲考入李斯特拉斯伯格戲劇和電影學院學習表演（長達10年），甚至到紐約大學知名戲劇公司工作，可惜試鏡不順，讓她對體制感到失望，決定先用自己的天分先發展音樂事業，至今32歲終於拿下首座奧斯卡獎。

▲▼女神卡卡、布萊德利庫柏奧斯卡頒獎典禮獻唱《一個巨星的誕生》燒腦主題曲《Shallow》。（圖／CFP）

▲▼女神卡卡、布萊德利庫柏奧斯卡頒獎典禮獻唱《一個巨星的誕生》燒腦主題曲《Shallow》。（圖／CFP）

▲▼女神卡卡、布萊德利庫柏奧斯卡頒獎典禮獻唱《一個巨星的誕生》燒腦主題曲《Shallow》。（圖／CFP）

▲▼女神卡卡、布萊德利庫柏奧斯卡頒獎典禮獻唱《一個巨星的誕生》燒腦主題曲《Shallow》。（圖／CFP）

此外，女神卡卡、布萊德利庫柏也在今年奧斯卡頒獎典禮獻唱兩人主演電影《一個巨星的誕生》燒腦主題曲《Shallow》。兩人從頭到尾深情對旺，卡卡原汁重現電影高亢歌喉，唱到最後庫柏走到卡卡身邊坐下來，兩人貼臉看著彼此超浪漫，網友全暴動羞喊：「親下去！親下去！」

這是電影上映之後，女神卡卡第二度布萊德利庫柏合體獻唱《Shallow》，兩人前一陣子才在美國拉斯維加斯舉辦演唱會合體，男方當時一開口演唱，就把大家帶回電影中，女神卡卡還趴在他的大腿上聆聽。女神卡卡接下來彈奏鋼琴，到了副歌時展現高亢、充滿感情的力量，這次換成布萊德利庫柏深情地凝望著，最後他們更緊擁在一起合唱，畫面十分有愛、感人，更有不少入戲的粉絲形容，就像是Ally成名後，邀請Jackson來到她的演唱會當嘉賓。

推薦閱讀

是真的！金鍾國甜喊宋智孝：老婆～　《RM》工作人員嚇傻

孫安佐脫魯！新對象「撞臉子瑜」超萌真面目曝光　羞到臉爆紅：她是我的菜

王心凌出道16年宣布「好消息」！　長文吐心聲…網狂喜：終於等到

吳謹言爆秘戀《延禧攻略》鮮肉男神！　峇里島海邊約會被捕獲

「我姊已經上吊死了」善心反被缺錢民眾私訊圍攻　郁方遭死逼借錢

公婆用手狂彈兒子小GG！新手媽崩潰阻止　婆婆「恐怖回答」讓她發毛

打遊戲認識「大咖韓星」　約出來吃飯⋯竟是SJ希澈、李洪基

韋汝生1子9年等不到名分！　豪門舊愛一句話點破「兩人關係」

唐綺陽運勢／魔羯「翻轉人生重大事件」　2星座人紅桃花旺

女星割60%舌頭續命！　舌破只擦口內膏...就醫才知「口腔癌4期」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

是真的！金鍾國甜喊宋智孝：老婆～　《RM》工作人員嚇傻

孫安佐脫魯！新對象「撞臉子瑜」超萌真面目曝光　羞到臉爆紅：她是我的菜

王心凌出道16年宣布「好消息」！　長文吐心聲…網狂喜：終於等到

吳謹言爆秘戀《延禧攻略》鮮肉男神！　峇里島海邊約會被捕獲

「我姊已經上吊死了」善心反被缺錢民眾私訊圍攻　郁方遭死逼借錢

公婆用手狂彈兒子小GG！新手媽崩潰阻止　婆婆「恐怖回答」讓她發毛

打遊戲認識「大咖韓星」　約出來吃飯⋯竟是SJ希澈、李洪基

韋汝生1子9年等不到名分！　豪門舊愛一句話點破「兩人關係」

唐綺陽運勢／魔羯「翻轉人生重大事件」　2星座人紅桃花旺

女星割60%舌頭續命！　舌破只擦口內膏...就醫才知「口腔癌4期」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

奧斯卡, 2019奧斯卡, 第91屆奧斯卡, 第91屆奧斯卡頒獎典禮, 奧斯卡頒獎典禮, 女神卡卡, Lady Gaga, Shallow, 一個巨星的誕生

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 奧斯卡／從外送員成為奧斯卡影帝！《波希米亞》雷米馬利克狂親女友
  2. 【不斷更新】奧斯卡得獎名單／雷米馬利克《波希米亞》奪影帝
  3. 電影、電視、手機裡面都有他！入坑「朱智勛」必追這5部
  4. 奧斯卡／女神卡卡首座小金人！《Shallow》奪最佳電影歌曲
  5. 奧斯卡／爆雞皮！女神卡卡、庫柏「貼臉」合唱《Shallow》　網暴動：親下去～
  6. 《青春有你》有台灣「偶像劇鮮肉」　甜嗓帥臉「被邊緣」網泣：救他
  7. 奧斯卡／演員眼睛反射太空光影！《登月先鋒》搶下最佳視覺特效
  8. 奧斯卡／蜘蛛人握小金人！奪最佳動畫「官方早就準備好了」
  9. 奧斯卡／皮克斯首位華裔女導　《超人特攻隊2》短片《包子》奪獎
  10. 奧斯卡／驚奇隊長「高衩開到腿根」還是輸給73歲的她！　紅毯5美出爐

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366