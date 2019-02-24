陸版《初戀小事》女主角造型曝光！　「邋遢泡麵頭」網怒了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸翻拍泰國經典電影《初戀那件小事》，男主角找來賴冠霖，女主角則是趙今麥。有網友24曬出女主角的造型，頂著泡麵頭的模樣引來正反兩面批評。

▲賴冠霖在陸版《初戀那件小事》扮演帥氣學長。（圖／翻攝自微博）

請繼續往下閱讀...

趙今麥頂著捲捲長髮，身穿白襯衫外搭卡其色背心毛衣，並和其他人拍合照，笑容靦腆。她扮演「夏淼淼」，遇到學長前造型邋遢，後來為愛逐漸蛻變，殊不知暗戀已久的學長早就心儀於她。

▲▼陸版《初戀那件小事》女主角造型曝光。（圖／翻攝自微博）

泰版平采娜扮演的「小水」是一頭短髮、皮膚黝黑，還裝著牙套，後來頭髮留長梳成公主頭，牙套拿掉露出整齊白牙，變成清秀少女。陸版的泡麵頭造型，令不少人想起迪麗熱巴過去在《漂亮的李慧珍》的長捲髮，有人覺得女主角五官田美可愛，也有部分網友質疑「中學生這造型」、「現實點可以嗎」、「可能導演想要自然捲，但是自然捲不是這樣的。」

▲平采娜在《初戀小事》是學生頭。（圖／翻攝自微博）

▲網友反應兩極：「這頭髮……現實點可以嗎。」（圖／翻攝自微博）





▲《初戀小事》女主角泡麵頭，令網友想起《漂亮的李慧珍》的迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博／漂亮的李慧珍）

現年16歲的趙今麥拍電視劇出道，近年轉戰大銀幕表現搶眼，包括《快把我哥帶走》，還有票房神作《流浪地球》都有演出。她現在接演《初戀那件小事》女主角，知名度更隨之大增。

▲17歲賴冠霖搭檔16歲趙今麥。（圖／翻攝自微博）