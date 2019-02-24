17歲長相遭嫌棄　女神卡卡苦熬15年「試鏡卸妝」拚上奧斯卡

記者洪文／綜合報導

「我一直夢想成為大銀幕上的電影演員。」女神卡卡（Lady Gaga）首次演出電影《一個巨星的誕生》（A Star Is Born）入圍奧斯卡最佳女主角，與布萊德利庫柏合唱的《Shallow》入圍最佳電影歌曲，外界預測她至少拿到一座小金人。其實她從小的夢想就是表演，可是出道前一直不被看好，只好用自己的音樂天分，先被大家看見，直到現在，終於站上奧斯卡的舞台。

▲《一個巨星的誕生》在威尼斯影展首次曝光，女神卡卡首度登上國際影展。（圖／翻攝Lady Gaga IG）



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雖然《一個巨星的誕生》不是女神卡卡的個人故事，不過她在出道以前也被不少人看衰過，甚至是她的前男友也認為她永遠都不會成功，注定像一灘爛泥一樣失敗，她當時回覆：「會有一天，我們早就不在一起了，而你他X的就連買一杯咖啡都會聽到我的歌，或是看到我的宣傳。」後來兩人分手，她也在2008年以首張專輯爆紅，成為蟬聯美國告示牌榜單的冠軍單曲歌手。

▲女神卡卡2008年以《Poker Face》紅遍全球，MV奇特造型掀起討論。（圖／翻攝自網路）



女神卡卡從小的夢想就是站上舞台表演，當時紐約老家附近就是林肯中心，一堆人排隊看歌劇、芭蕾，讓她夢想成為戲劇表演者。她在高中時參加經典音樂劇《紅男綠女》試鏡，卻因為自己的深褐色頭髮選不上，後來她體認到自己歌聲比別人好，只差在長相，便去買了一頂假髮，不斷背台詞、看電影，最後真的選上了女主角，這是她高中最驕傲的時刻。

為了表演的夢想，女神卡卡17歲考入李斯特拉斯伯格戲劇和電影學院學習表演（長達10年），並在紐約大學知名戲劇公司Collaborative Arts Project 21工作，不過她的試鏡表現不佳，所以她離開了紐約大學，後來比較大的演出只有在2001年播出的電視影集《黑道家族》客串小角色高中生，「我對這個體制感到沮喪，所以我決定搬出家裡，自己付租金，做3份工作，自己在家裡錄音。」

▲女神卡卡從小夢想成為演員，但是長相卻讓她試鏡總是不太順利。（圖／《一個巨星的誕生》劇照）



女神卡卡選擇先發展音樂事業，「我不確切地知道我對音樂的感知能力來自哪裡，但這對我來說是最容易的。我可能不是天生的舞者，但我是天生的音樂家。 這就是我認為我最擅長的事情 。」即使歌唱事業如日中天，她沒有放棄演員的夢想。她27歲那一年得到了《美國恐怖故事》第5季的演出機會，2015年播出，以「酒店老闆」的角色驚艷各界，拿下金球獎電視類迷你影集最佳女主角。

同年2月，女神卡卡在癌症募款活動梳起頭髮，演唱法語經典歌《玫瑰人生》（La Vie en rose），歌劇級嗓音及表演方式，被布萊德利庫柏看見了，「像是一顆鑽石穿過我的大腦，我喜歡她的走位、嗓音。」隔天庫柏馬上打電話給她的經紀人，直接開車到她家，幾乎確定她就是女主角，「我愛上了她的臉、眼睛，她走下樓梯，我們走去陽台，我看到了她的眼睛，老實說，我被電到了！」

然而華納兄弟前任高層一開始並不認為女神卡卡能勝任這個角色，甚至要求安排試鏡，庫柏當下要求臉上有著遮瑕膏、睫毛膏以及粉底的卡卡：「卸掉！」因為為他心中《一個巨星的誕生》裡面的女主角是真實的，不是用粉底、裝扮的流行歌手，她毫不猶豫立刻卸妝，「她把我放在對的位置，我的角色認為自己很醜，而我的樣子太不安全了。」看完試鏡，所有人改觀，一致認同她可以演出。

對於《一個巨星的誕生》的角色艾莉表演方式，女神卡卡改變自己的演唱方式，調低音量，也不再咬牙切齒或是對觀眾大喊大叫，或是要求觀眾把手放在空中，「與我相比，艾莉跟我不同之處在於，我想要成為歌手時，我會付諸實際行動達成我的目標，因為我是真的相信自己可以做到，直到成功才停下來，可是艾莉已經放棄自己，這與我很大的不同。」

▲女神卡卡親自參與電影歌曲製作，堅持每一首歌都要現場錄唱。（圖／《一個巨星的誕生》劇照）



女神卡卡也親自參與《一個巨星的誕生》的電影歌曲，並且堅持每一首歌都要現場錄唱。當主題曲《Shallow》做出來時，庫柏一聽就說這首歌必須放在電影裡，不過他把原來獨唱改為男女對唱，作為電影主題曲。當第一支預告出來時，搭配短短的副歌，立刻驚艷全球觀眾，不過直到上映那一週才釋出完整歌曲，立刻登上告示牌排行榜，至今這首歌的流量已達1.48億人次。

不只演戲，女神卡卡在現實生活也做出改變。當《一個巨星的誕生》登上威尼斯影展、多倫多影展首映會，她的紅毯服裝有別於過去誇張、性感、沒有尺度的裝扮，選擇較為保守的標準首映會打扮，這些都不是她以前演唱會所穿的服裝類型。此外，她更親自參與許多媒體訪問、座談，即便時常重複說著相同的內容，為了宣傳電影也在所不惜。

▲女神卡卡《一個巨星的誕生》威尼斯影展。（圖／CFP）



憑著《一個巨星的誕生》主題曲《Shallow》，女神卡卡至今獲得金球獎、英國奧斯卡、葛萊美獎的肯定，她的演出也獲得第24屆評論家選擇獎（Critics' Choice Awards）與葛倫克蘿絲（Glenn Close）並列影后，也提名了奧斯卡影后。雖然現在風向多數認為葛倫克蘿絲拿下奧斯卡影后，不過女神卡卡已經證明了一件事，她不再只是那個歌手女神卡卡，也是演員女神卡卡。