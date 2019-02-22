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四葉草客串泰國片《限時好友》　女主角抱怨：搶走目光

記者洪文／綜合報導
 
大馬女神四葉草客串演出泰國爆笑愛情喜劇《限時好友》，該片破天荒邀請來自馬來西亞、大陸、印尼、菲律賓、柬埔寨、越南、寮國、泰國、緬甸等9國當紅女歌手客串演出，並共同跨刀演唱多國語言的電影主題曲〈想太多〉，復古旋律搭配明快節奏，立刻在泰國瘋傳，成為超夯洗腦神曲。

▲▼大馬女神四葉草（朱主愛）客串《限時好友》。（圖／威視提供）

▲大馬女神四葉草（朱主愛）客串《限時好友》。（圖／威視提供）

《限時好友》由《模犯生》原班製作團隊操刀，《音為愛》導演查揚諾布普拉（Chanyop Boonprakob）執導，集結泰國「國民初戀」平采娜樂維瑟派布恩（Baifern Pimchanok），與泰國當紅鮮肉男星Nine（Naphat Siangsomboon）演出。

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泰國14日情人節上映以來，《限時好友》現已票房打敗泰國賣座《模犯生》、《把哥哥退貨可以嗎》，更力壓《艾莉塔：戰鬥天使》及《馴龍高手3》，目前短短8天票房累積8548萬泰銖，預計10天將突破億萬大關，加上完全零負評的口碑，有望刷新泰國影史愛情喜劇新紀錄。

▲▼《限時好友》劇照，女主角平采娜。（圖／威視提供）

▲《限時好友》女主角平采娜。（圖／威視提供）

除了獻唱主題曲外，大馬創作歌手四葉草這次也在《限時好友》中驚喜客串演出，大搶平采娜的鋒頭，四葉草在片中遭平采娜懷疑與男友搞曖昧，更被男主角Nine大讚比平采娜「更可愛」，引來泰國「國民初戀」戲裡戲外醋勁大發。

平采娜哀怨地說：「包括四葉草等9國的女歌手各個年輕貌美，戲裡我要擔心男友和她們大搞曖昧外，戲外我更慘，拍攝期間只要他們在的時候，包括導演和小九等男性工作人員們，沒有人要跟我說話，都一直死盯著她們，顆顆地傻笑著。」更爆料男主角Nine直接變身小粉絲，沒有戲份的他還特地跑到片場猛拍照，讓平采娜氣憤對著Nine大喊：「給我把相機放下！」

《限時好友》將於3月8日在台上映。 

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