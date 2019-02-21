ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鍾麗緹為小12歲嫩尪拼生子打針！　來台做這件事…第四胎落空

娛樂中心／綜合報導

性感女神鍾麗緹2016年和小12歲的大陸男星張倫碩結婚，婚後還想為老公拼第四胎。她為了拼生寶寶挨針、抽血，不過卻在來台拍電影《一吻定情》的時候，錯失懷四寶的機會。

▲鐘麗緹在《一吻定情》扮演關鍵角色。（圖／翻攝自微博／一吻定情）

▲鍾麗緹在《一吻定情》扮演關鍵角色。（圖／翻攝自微博／一吻定情）

據《聯合報》報導，鍾麗緹為了懷孕特地到美國做試管嬰兒，並調養身體準備懷孕，當時第一次接到《一吻定情》的邀約，以備孕為由推掉。她表示在北京挨很多針、抽血，2到3天就要回診，還有可能會接到美國醫師的聯繫，隨時都要赴美接受療程。不過幾個月後她又接到《一吻》邀約，內心也有接拍的念頭，仍一口答應。

請繼續往下閱讀...

鍾麗緹來台拍片時，同時也聯絡了台灣的醫生，就在拍攝時間中，接到醫生通知「有狀態不錯的胚胎」，雖然可以進行下一步療程，但是隔幾天就要拍攝跳舞的鏡頭，最後選擇拍戲為主，錯過懷第四胎的機會。據悉，她在《一吻》中扮演直樹媽媽，樂於撮合兒子和湘琴成一對，常跳舞幫兒子「助攻」，雖然尚未懷孕，仍樂觀面對，強調一切順其自然。

現年48歲的鍾麗緹已經生下3個女兒，希望為老公張倫碩拼個兒子，相當保護子宮，除了注重保養，不碰生冷的食物、酒跟咖啡因，每天喝2000c.c的水。夫妻相處甜蜜，結婚周年時到對方工作的飯店慶祝，沒想到老公一進門就全身脫光，笑說：「本來想公開的視頻都不能播了。」

▲▼鍾麗緹新髮型讓張倫碩崩潰。（圖／翻攝自微博／鍾麗緹、秒拍）

▲鍾麗緹和張倫碩婚姻甜蜜。（圖／翻攝自微博／鍾麗緹）

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　利菁消音前疑似用氣音說「郭雪芙」

推薦閱讀

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

小11歲嫩夫爆偷吃經紀人！　女神撇婚變4個月吐心聲「我太笨了」

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

百億大亨陪小三共度情人節！　結婚14年正宮「錢買不到惦記你的心」

《皇后的品格》孕婦性侵戲19禁！　韓網請願抗議

陳喬恩《獨孤皇后》穿幫！　皇帝面前鞠躬…驚露腳上「塑膠卡通拖」

常幫女友付錢養成公主病？　蘿莉塔戳破「交往4真相」痛罵：你就是犯賤

GD為了老佛爺浮出水面！IG狂發8張「象徵意義照」悼念

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

小11歲嫩夫爆偷吃經紀人！　女神撇婚變4個月吐心聲「我太笨了」

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

百億大亨陪小三共度情人節！　結婚14年正宮「錢買不到惦記你的心」

《皇后的品格》孕婦性侵戲19禁！　韓網請願抗議

陳喬恩《獨孤皇后》穿幫！　皇帝面前鞠躬…驚露腳上「塑膠卡通拖」

常幫女友付錢養成公主病？　蘿莉塔戳破「交往4真相」痛罵：你就是犯賤

GD為了老佛爺浮出水面！IG狂發8張「象徵意義照」悼念

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鍾麗緹

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 小S摔車臉著地…老公秒拍照！　背後原因讓全車笑翻
  2. 雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼
  3. 許冠傑兒驚患膀胱癌！　上周才合體開唱…愛子暴瘦真相曝光
  4. 金寶拉「抱歉讓大家驚嚇了」親自認愛　IG藏煙霧彈偷放閃
  5. 鍾麗緹為小12歲嫩尪拼生子打針！　來台做這件事…第四胎落空
  6. 奧斯卡最佳影片預測／《羅馬》勝算最大！黑馬是《波希米亞》
  7. 5魯蛇警探抓毒販變賣炸雞！　《雞不可失》112分鐘笑好笑滿
  8. 陳喬恩《獨孤皇后》穿幫！　皇帝面前鞠躬…驚露腳上「塑膠卡通拖」
  9. 《夏目友人帳》中文推廣曲公開！　TFBOYS王源演唱
  10. 還在比手指愛心？現在南韓偶像流行「啾愛心」還要配聲音

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366