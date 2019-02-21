鍾麗緹為小12歲嫩尪拼生子打針！　來台做這件事…第四胎落空

娛樂中心／綜合報導

性感女神鍾麗緹2016年和小12歲的大陸男星張倫碩結婚，婚後還想為老公拼第四胎。她為了拼生寶寶挨針、抽血，不過卻在來台拍電影《一吻定情》的時候，錯失懷四寶的機會。

▲鍾麗緹在《一吻定情》扮演關鍵角色。（圖／翻攝自微博／一吻定情）

據《聯合報》報導，鍾麗緹為了懷孕特地到美國做試管嬰兒，並調養身體準備懷孕，當時第一次接到《一吻定情》的邀約，以備孕為由推掉。她表示在北京挨很多針、抽血，2到3天就要回診，還有可能會接到美國醫師的聯繫，隨時都要赴美接受療程。不過幾個月後她又接到《一吻》邀約，內心也有接拍的念頭，仍一口答應。

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鍾麗緹來台拍片時，同時也聯絡了台灣的醫生，就在拍攝時間中，接到醫生通知「有狀態不錯的胚胎」，雖然可以進行下一步療程，但是隔幾天就要拍攝跳舞的鏡頭，最後選擇拍戲為主，錯過懷第四胎的機會。據悉，她在《一吻》中扮演直樹媽媽，樂於撮合兒子和湘琴成一對，常跳舞幫兒子「助攻」，雖然尚未懷孕，仍樂觀面對，強調一切順其自然。

現年48歲的鍾麗緹已經生下3個女兒，希望為老公張倫碩拼個兒子，相當保護子宮，除了注重保養，不碰生冷的食物、酒跟咖啡因，每天喝2000c.c的水。夫妻相處甜蜜，結婚周年時到對方工作的飯店慶祝，沒想到老公一進門就全身脫光，笑說：「本來想公開的視頻都不能播了。」

▲鍾麗緹和張倫碩婚姻甜蜜。（圖／翻攝自微博／鍾麗緹）