林志玲親揭水上芭蕾內幕　「4公尺高跳下」腳狂抖：我這年紀都可以，別怕困難

記者洪文／台北報導

女神林志玲20日晚間為代言手遊，現身信義威秀中庭廣場。對於不久前春晚表演惹議，她首度公開透露，「不會委屈！」她也透露，整個表演高度落在4至5米間，過程腳都在發抖，但她不後悔答應表演，「我想告訴大家，我這個年紀的女生不要怕困難，只要相信自己，一定可以跨越。」

▲林志玲過年後首度公開露面。（圖／記者張一中攝）



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一聽到記者詢問春晚表演，林志玲馬上謙虛表示：「打擾了你們（記者）的春節假期！」她坦言，並不辛苦，「所有都是應該的，不敢說多辛苦，我也是花了一周以上的時間，至少3週以前開始訓練，因為我只會游泳，不會花泳！」

▲林志玲希望新的一年可以空下來，放慢步調。（圖／記者張一中攝）



談起訓練過程，林志玲坦言，訓練時間很短暫，「那個很像當你在水下，他們都在水上，你會不敢起來！」她也勇敢挑戰高度極限，從2米、3米、4米一路嘗試，工作人員問她是否再挑戰5米，她也答應了，最後高度落4至5米間，她表演當時腳都在抖，心中只能告訴自己：「加油，志玲撐住！」

▲林志玲春晚跳水畫面。（圖／翻攝自微博）



林志玲不後悔當時的決定，「如果知道我的個性就知道，要做就是要有挑戰性，大家看完耳目一新。」她希望透過以身作則告訴大家，「我們不要怕困難，其實我們可以做到，甚至我這個年紀的女生，告訴自己，相信自己『你可以』，只要努力，一定可以跨越！」

▲林志玲春晚表演畫面。（圖／翻攝自微博）



其實當時氣溫只有8度，林志玲最怕盪鞦韆的橋段，因為高度超過5公尺，表演時她的身體非常傾斜，她笑說手撐到最後好像都開始有了肌肉。她最後不忘感謝工作人員，「導演跟工作人員非常保護，包括每一個花泳的人都年紀很小，最大好像是18歲，他們都很保護我，在能力的範圍盡力去試。」