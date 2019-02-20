ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林志玲親揭水上芭蕾內幕　「4公尺高跳下」腳狂抖：我這年紀都可以，別怕困難

記者洪文／台北報導

女神林志玲20日晚間為代言手遊，現身信義威秀中庭廣場。對於不久前春晚表演惹議，她首度公開透露，「不會委屈！」她也透露，整個表演高度落在4至5米間，過程腳都在發抖，但她不後悔答應表演，「我想告訴大家，我這個年紀的女生不要怕困難，只要相信自己，一定可以跨越。」

▲▼林志玲【聖鬥士星矢：覺醒】遊戲線上發布會。（圖／記者張一中攝）

▲林志玲過年後首度公開露面。（圖／記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

一聽到記者詢問春晚表演，林志玲馬上謙虛表示：「打擾了你們（記者）的春節假期！」她坦言，並不辛苦，「所有都是應該的，不敢說多辛苦，我也是花了一周以上的時間，至少3週以前開始訓練，因為我只會游泳，不會花泳！」

▲▼林志玲【聖鬥士星矢：覺醒】遊戲線上發布會。（圖／記者張一中攝）

▲林志玲希望新的一年可以空下來，放慢步調。（圖／記者張一中攝）

談起訓練過程，林志玲坦言，訓練時間很短暫，「那個很像當你在水下，他們都在水上，你會不敢起來！」她也勇敢挑戰高度極限，從2米、3米、4米一路嘗試，工作人員問她是否再挑戰5米，她也答應了，最後高度落4至5米間，她表演當時腳都在抖，心中只能告訴自己：「加油，志玲撐住！」

▲林志玲。（圖／翻攝自微博）

▲林志玲春晚跳水畫面。（圖／翻攝自微博）

林志玲不後悔當時的決定，「如果知道我的個性就知道，要做就是要有挑戰性，大家看完耳目一新。」她希望透過以身作則告訴大家，「我們不要怕困難，其實我們可以做到，甚至我這個年紀的女生，告訴自己，相信自己『你可以』，只要努力，一定可以跨越！」

▲▼林志玲。（圖／翻攝YouTube）

▲林志玲春晚表演畫面。（圖／翻攝自微博）

其實當時氣溫只有8度，林志玲最怕盪鞦韆的橋段，因為高度超過5公尺，表演時她的身體非常傾斜，她笑說手撐到最後好像都開始有了肌肉。她最後不忘感謝工作人員，「導演跟工作人員非常保護，包括每一個花泳的人都年紀很小，最大好像是18歲，他們都很保護我，在能力的範圍盡力去試。」

推薦閱讀

小辣椒宣布從漫威宇宙退休！　掰了11年鋼鐵人CP

婆媳爆翻臉！　哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」…1年再繳百萬地租金

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　消音前對話爆出「郭雪芙衝康同門師妹」

許維恩「緊靠新歡」貼臉輕吻！　情侶閃照曝光…網秒懂：認愛前奏

五熊原來很有料！　婚紗開V「超兇掉半球」網激動：娶了

又有台灣人在韓出道！精通韓、中、英文　甜美酒窩迷倒路人

李毓芬「鵝蛋臉再進化」　拿掉口罩...「雙頰壯如山」蘋果肌超繃

黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚…網驚：一代神車

Mei打麻將踩雷…阿弟當街爆氣「給我下車」！　女兒目睹嚇哭

嚴立婷女兒才1歲你敢信？　超過「183公分」張智峰大腿

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小辣椒宣布從漫威宇宙退休！　掰了11年鋼鐵人CP

婆媳爆翻臉！　哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」…1年再繳百萬地租金

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　消音前對話爆出「郭雪芙衝康同門師妹」

許維恩「緊靠新歡」貼臉輕吻！　情侶閃照曝光…網秒懂：認愛前奏

五熊原來很有料！　婚紗開V「超兇掉半球」網激動：娶了

又有台灣人在韓出道！精通韓、中、英文　甜美酒窩迷倒路人

李毓芬「鵝蛋臉再進化」　拿掉口罩...「雙頰壯如山」蘋果肌超繃

黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚…網驚：一代神車

Mei打麻將踩雷…阿弟當街爆氣「給我下車」！　女兒目睹嚇哭

嚴立婷女兒才1歲你敢信？　超過「183公分」張智峰大腿

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林志玲, 春晚

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《雞不可失》票房登影史第二！演員髮型竟參考知名饒舌歌手
  2. 「解怨脈」朱智勛爆拍戲暈倒2次！　當場跌在鐵軌上
  3. 竇靖童2門牙全斷一半！　爽曬照撞臉《火影忍者》的他
  4. 宋慧喬手上婚戒「真的拔了」　大陸微博討論度炸開！
  5. 梵谷非自殺？學者爆：兇手是他　百年「傳奇帳本」出土
  6. 林志玲認真考慮「交友軟體」擇偶！公開暱稱：可以來找我
  7. 《大學生》李艾懷孕了！　自拍曝「凸肚照」陸網狂喜
  8. 林志玲願當高雄代言人：這是榮幸！　「人情味無可取代」
  9. 1個月吃飯花掉4.5萬！　9歲星二代「手鍊價曝光」衝熱搜冠軍
  10. 羅友志和老婆分居8年患憂鬱症　急問離婚「需要通姦罪嗎」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366