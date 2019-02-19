張軒睿認了和Selina「有火花」　分手林明禎躲房間睡覺療傷

記者林彥君／台北報導



楊貴媚、張軒睿、Soac索艾克主持公視實境秀《阮三个》，張軒睿去年6月和林明禎分手，當時節目開拍，楊貴媚說沒有特別安慰，錄影時發現張軒睿都躲在房間，「感情的事，沒辦法安慰，要自己走過、釋懷。」張軒睿說當時讓自己很忙，才沒有時間多想，有時會待在房間睡覺，「陪著我讓我感到溫暖，就夠了。」

▲楊貴媚、張軒睿、索艾克公視《阮三个》上檔記者會。（圖／記者林敬旻攝）

張軒睿和Selina在大陸實境節目《女兒們的戀愛》中配對，兩人在節目中狂冒粉紅泡泡，Selina也曾害羞的說：「很喜歡那個男孩。」張軒睿今說Selina和Ella都是讓他敬佩的藝人，S.H.E能夠走了17年，依然讓大家這麼喜歡，她們真的很好，是值得學習的對象。」至於和Selina有沒有擦出火花？張軒睿說：「有啦！」

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▲張軒睿公視《阮三个》上檔記者會。（圖／記者林敬旻攝）

節目中，三位主持人初次錄影就要挑戰經營民宿，擔任老闆娘角色的楊貴媚更打趣說，「我覺得我像是長工！」一到民宿就緊張地開始打掃，還掃到手差點舉不起來。索艾克也說，楊貴媚無論鏡頭有沒有拍，都一直在打掃，吃飽後大家會想要休息一下，「沒想到下一秒看到媚姊爬上窗台，準備開始擦窗戶！」

▲▼楊貴媚、張軒睿、索艾克公視《阮三个》上檔記者會。（圖／記者林敬旻攝）