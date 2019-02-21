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潘帥Coming Home！台北小巨蛋演唱會門票限時抽

App小組／活動報導

亞洲唱跳天王潘瑋柏睽違三年即將再度登上台北小巨蛋啦！『Alpha創使者世界巡迴演唱會』將於3月9日登場！現在只要下載《ETtoday星光雲App》，就有機會獲得『Alpha創使者世界巡迴演唱會』門票兩張，數量有限，想要親眼目睹潘帥風采的粉絲，還不快來參加！

潘瑋柏世界巡迴演唱會（圖／理想國提供）

2018年4月起跑的《Alpha創使者世界巡迴演唱會》200個日子跑遍了北京、上海、堔圳等10城市，場場完售、座無虛席，在10場超過10萬人「十全十美」達陣後，潘瑋柏終於「Coming Home」，將於2019年3月9日唱回台北小巨蛋。他透露演唱會音樂以及硬體會做些調整，另外開場一連唱十首non-stop，對於體力也是極大挑戰，就是希望與台北歌迷留下難忘一夜。

【下載App就抽《潘瑋柏 Alpha創使者世界巡迴演唱會2019台北站》門票】

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◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）

◎步驟2：
開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「贈獎/潘瑋柏小巨蛋演唱會」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間： 2/21-2/25 2300止
◎活動獎項：潘瑋柏《Alpha創使者世界巡迴演唱會》演唱會門票兩張。
◎得獎公布：2/26電話通知中獎者
◎兌領方式：中獎者於活動當日攜帶身分證件正本，於活動現場核對身分後領票。

如因會員資料(姓名、電話、E-mail)格式有誤或是不正確、不完整視同放棄得獎資格，敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

潘瑋柏世界巡迴演唱會（圖／理想國提供）

▲▼潘帥開唱啦！下載App免費送你看演唱會，一起炸翻台北小巨蛋！（圖／理想國提供）

潘瑋柏世界巡迴演唱會（圖／理想國提供）

《潘瑋柏 Alpha創使者世界巡迴演唱會2019台北站》
時間：2019/03/09 19:30
地點：台北小巨蛋
Live Nation Taiwan會員預購：1/5 11AM-5PM
全面開賣：1/6 11AM
活動與購票詳情：www.livenaiton.com.tw

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關鍵字

App活動, App行銷, app支線, 潘瑋柏

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