陸元琪剛認愛5天就分手！　小11歲男友「冒出正宮」爆劈腿

娛樂中心／綜合報導

藝人陸元琪跟前夫袁惟仁離婚2年多，最近才剛被爆出熱戀小11歲的科技新貴Max，沒想到認愛沒幾天，就決定分手「恢復工作關係」。一名林姓女子自稱Max正牌女友，怒控男方「同時騙了陸元琪跟我」，得知被劈腿，灰心到一度想從18樓住處跳下。

▲陸元琪認了已跟Max分手。（圖／翻攝自臉書／陸元琪）

據《蘋果》報導，41歲的林小姐原有在一起21年的丈夫，但2014年12月開始跟Max交往，去年5月結束婚姻後，便跟Max同居直到年底。然而，她最近看到報導和陸元琪兒子的發文，才知道Max有了新對象，憤怒到向男方揚言報復，更崩潰到一度想從18樓跳下，但是被兒子攔下。

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林小姐指出，Max向陸元琪宣稱「去年10月就已經分手」，但實際上根本就不是這樣，「沒有分手，分手還會同居嗎」，指控男方同時欺騙了2個人。為此，她18日親自跟Max談判4小時，最後達成協議，但並未透露談話內容，僅哽咽表示「我只是要一個道歉」，也接受對方跟陸元琪交往。

▲陸元琪的兒子原本也已認可「uncle」。（圖／翻攝自臉書／陸元琪）

然而，陸元琪面對Max劈腿風波，回應稱「已恢復工作關係」，宣告分手。她透露已被林小姐騷擾好幾天，連兒子都受到波及，雖然相信Max去年10月就提分手，但不能接受生活變這麼混亂，「的確有一點受傷，但我會很快調適」，接下來還是會跟對方當好朋友。

陸元琪在2016年跟袁惟仁離婚，之後獨自扶養1子1女，一度因為讓孩子變成單親，而感到非常自責。她近日被爆跟Max戀愛後，兒子袁義曾發文稱讚「這位uncle」填補了家庭空缺，「我們之間在非常短的時間內就非常相信彼此，我相信uncle就是那位我在很多訪問中提到可以照顧我媽的人」，透露出對Max的信任。