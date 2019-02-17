余文樂藏1年破功！兒子正臉照疑曝光　上傳者是「彭于晏姊姊」

記者李湘文／綜合報導

港星余文樂跟模特兒王棠云結婚2年，在2018年5月迎來兒子余初見（Cody）誕生，平時雖然喜歡分享育兒日常，但總是小心遮擋，盡力不讓寶寶的臉曝光。誰料，他近日跟彭于晏的家人聚會，被彭于晏姊姊PO出抱娃照，疑似暴露了兒子的真面目！

▲余文樂婚後育有1子余初見。（圖／翻攝自余文樂Instagram）

余文樂跟好友彭于晏認識10幾年，也跟對方的家人有了交情，15日在Instagram上傳聚會照，開心摟著彭媽媽和姊姊彭于藍，還故意tag兄弟：「我先替你照顧他們。」而彭于藍也PO出余文樂抱著小寶寶的照片，只見孩子張著大眼、好奇張望，畫面顯得十分溫馨。

▲余文樂跟彭于晏姊姊、媽媽見面。（圖／翻攝自余文樂Instagram）

▲余文樂兒子疑被彭于晏姊姊曝光。（圖／翻攝自Instagram）

然而，有眼尖網友注意到，余文樂懷中寶寶穿著灰色球鞋，跟日前余初見穿的那雙一模一樣；加上體型也差不多，令眾人懷疑彭于藍是否不小心讓未滿1歲的Cody曝了光。有人稱讚寶寶長得可愛、跟余文樂像，但也有人覺得說不準，推測可能只是朋友的小孩。

▲▼網友對比寶寶鞋子，發現跟余文樂先前PO出的照片一樣。（圖／翻攝自余文樂Instagram）