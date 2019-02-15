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盡情放閃沒關係！　網友敲碗這10對明星CP快結婚

▲▼冬天，冬戀，戀愛，愛情。（圖／Pexels）

▲演藝圈藝人們戀情愈談愈公開。（圖／Pexels）

網搜中心／綜合報導

演藝圈的藝人們戀情愈談愈公開，盡情放閃，如果你是孤單寂寞覺得冷的單身狗，是不是看了好生羡慕呢？ DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，現在熱戀、感情穩定到不行的10對明星CP，哪一對被網友跪求趕快結婚，準備送上超大祝福，又有哪些「戀愛去死團」的團員看衰他們會分手、感情根本不會長久呢，一起來看看。

▲王菲被目擊快閃香港，奔謝霆鋒新家。（圖／翻攝自微博）

▲情纏20多年的「鋒菲戀」謝霆鋒和王菲，2014年兩人各自離婚單身後重新找回愛情。（圖／翻攝自微博）

TOP 5：謝霆鋒、王菲
敲碗結婚：第5名
看衰分手：第5名
這一對情纏20多年的「鋒菲戀」謝霆鋒和王菲，2014年兩人各自離婚單身後重新找回愛情，世紀大復合讓許多人都感嘆「舊愛還是最美」，兩人雖然不改低調個性，但仍被網友直擊一起約會的畫面，復愛走過5年，粉絲也發願讓兩人都繼續幸福下去吧～

▲周揚青露事業線。（圖／翻攝自IG／周揚青、羅志祥）

▲羅志祥自從和周揚青認愛後，情侶裝、IG互動、送禮發文樣樣來。（圖／翻攝自IG／周揚青、羅志祥）

TOP 4 ：羅志祥、周揚青
敲碗結婚：第4名
看衰分手：第8名
羅志祥過去交往左閃右躲，能不提就不提，但自從和周揚青認愛後，情侶裝、IG互動、送禮發文樣樣來，隨時隨地撒的粉絲滿嘴狗糧，且女友經過羅媽認證，陪吃飯、陪逛街關係良好，看來就差紅地毯一小步而已。

▲孟耿如、黃子佼文化大學看夜景。（圖／翻攝自孟耿如Instagram）

▲黃子佼和孟耿如牽手走過相差19歲的隔閡，穩定交往4年。（圖／翻攝自孟耿如IG）

TOP 3：黃子佼、孟耿如
敲碗結婚：第3名
看衰分手：第6名
黃子佼和孟耿如牽手走過相差19歲的隔閡，穩定交往4年，先前被問及婚事雖然都以女方年齡未到推遲，不過他去年選定生日好友聚餐當天大膽下跪求婚，逼哭女方大喊「Yes I do.」，婚事備受關注，不過兩人年齡差也讓部分網友不看好他們，看衰會分手第6名。

▲李晨被爆發聲。（圖／翻攝自微博）

▲范爺霸氣認愛「大牛」李晨，兩人不避諱上節目放閃。（圖／翻攝自微博）

TOP 2：李晨、范冰冰
敲碗結婚：第2名
看衰分手：第1名
范爺霸氣認愛「大牛」李晨，兩人不避諱上節目放閃，然而去年爆發「陰陽合約」事件，雖然一起挺過，但背後牽扯太多事件，因此被網友看衰兩人分手第1名。不過近日有網友拍到李晨貼心接送范冰冰弟弟，和范媽媽互動良好，因此重燃希望繼續催婚，趕快把婚事辦一辦吧！

▲楊丞琳、李榮浩隔空放閃。（圖／記者張一中攝）

▲甜蜜放閃4年，楊丞琳與李榮浩愛的大方。（圖／記者張一中攝）

TOP 1：李榮浩、楊丞琳
敲碗結婚：第1名
看衰分手：第4名
甜蜜放閃4年，楊丞琳這次愛的大方，不僅專輯中收錄李榮浩創作歌曲，在感情生活中也是好依靠，平時在IG上會標記示愛「李先生」，2017年更出席李的演唱會擔任嘉賓，兩人台上驚天一吻嗨爆現場粉絲，粉紅泡泡冒不完讓人直呼怎麼還不快結婚呢！

網友敲碗這10對明星CP快結婚（圖／網路溫度計）

網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，現在熱戀、感情穩定到不行的10對明星CP，哪一對被網友跪求趕快結婚。

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關鍵字

網友, 明星, CP, 結婚

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