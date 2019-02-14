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不愧是SJ師兄超有梗！吉他手示範舞台撩妹法...全場尖叫

記者吳孟庭／綜合報導

南韓音樂劇《六點下班》本周末將在台北首度公演，演員群中有Super Junior、EXO同公司大師兄政模，他在所屬樂團Traxx擔任吉他手，問到在台上手超忙，要怎麼比愛心？他突發奇想現場示範後全場笑翻，還教導「星座撩妹法」，讓主持人大讚：很會～！

▲不愧是SJ師兄超有梗！吉他手示範舞台撩妹法...全場尖叫。（圖／翻攝自Facebook／韓星爆爆）

▲SM師兄政模示範彈吉他如何撩妹。（圖／翻攝自Facebook／韓星爆爆）

政模身為SM娛樂大師兄，出道15年來累積不少鐵粉，跟著《六點下班》演員群作客《ETtoday星光雲》的韓娛直播節目《韓國阿拉唷》。

適逢2月14號西洋情人節，主持人陳卡特詢問大家是否有撩妹的絕招，「偶像」出身的政模當然不能被考倒，立刻假裝在找東西，從口袋拿出「手指愛心」，但彈吉他時候不就沒手指可以比嗎？「就拿著吉他彈片的時候，仔細一看會發現...（秀出手指模樣）是一個愛心！」全場笑瘋。

▲不愧是SJ師兄超有梗！吉他手示範舞台撩妹法...全場尖叫。（圖／翻攝自Facebook／韓星爆爆）

▲政模再度示範打鼓撩妹法。（圖／翻攝自Facebook／韓星爆爆）

不過在《六點下班》他飾演的是鼓手，問怎麼比出來？他又再度示範打鼓打到一半，手部忙亂之餘在最高點比出愛心的絕招，機智滿分。

▲不愧是SJ師兄超有梗！吉他手示範舞台撩妹法...全場尖叫。（圖／翻攝自Facebook／韓星爆爆）

▲政模說出撩妹台詞，女演員都尖叫。（圖／翻攝自Facebook／韓星爆爆）

最後陳卡特教他們台灣的撩妹法，「我屬什麼星座？我屬於你」，沒想到解釋完之後政模也說韓國有類似的流行說法，問「你是什麼星座（音同星星位置）？我是你旁邊的位置」，讓在場女演員全尖叫，冒雞皮疙瘩縮在一起，主持人也大讚「很會～」。

《六點下班》將於16、17日在台北中山堂舉辦四場音樂劇演出，詳請可至粉絲團「太咪瘋韓國」。

▼情人節撩妹法大約在30分鐘處。（影片來源：Facebook 韓星爆爆）

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關鍵字

SM, Traxx, 政模, 音樂劇, 日韓風

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