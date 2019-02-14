洋蔥開車7hr台中到花蓮！　驚喜送女友新手機..浪漫事蹟閃爆

記者盧薇淩／台北報導

玖壹壹在情人節推出新歌《男子漢的浪漫》MV，14日情人節當天到電台宣傳，三人扮裝成廚師，製作「男友便當」餵食現場媒體。先前春風被爆出已婚，他第一時間親自發文否認，對於爆料哭笑不得，他14日也再度澄清還是單身、未婚，問及做過最浪漫的事？他認為和女友一起看電影、吃晚餐就已經很浪漫。

▲玖壹壹化身廚師製作男友便當。（圖／記者黃克翔攝）

春風號稱單身，被問擇偶條件，他說：「遇到個性合得來就好了，有適合就結婚。」洋蔥與女友感情穩定，提到做過浪漫的事，他去年在女友生日當天，獨自從台中開車到花蓮驚喜送上新手機，然後再開車回台中繼續錄音，來回車程超過7小時，用實際行動告白示愛。健志則笑虧團員洋蔥，「聽過最浪漫的事，是好朋友在自己演唱會喊自己女友名字」，現場一陣噴笑。

▲玖壹壹春風（左）再度澄清未婚。（圖／記者黃克翔攝）

今天雖是情人節，但都排了工作，晚上有商演，明天清晨出發去日本北海道滑雪，預計旅遊7天，趁雪季尾聲把握最後機會。問及3人的廚藝，健志透露最擅長炒飯，洋蔥最拿手的是荷包蛋，春風則是煮水餃；他們8月將在高雄舉行演唱會，問及當高雄城市代言人？健志秒答：「好啊，希望有機會。」也預告高雄場歌單會調整。

▲玖壹壹分享做過最浪漫的事。（圖／記者黃克翔攝）