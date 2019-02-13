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蕭敬騰不管兄弟激吻「乾嫂嫂」！　郭碧婷見準婆婆甜喊媽

記者李欣容／台北報導

郭碧婷上月被拍到和香港影視大亨向華強兒子向佐牽手逛街，疑似熱戀，今（13日）郭碧婷出席新戲上檔記者會被問到此事，雙頰漲紅甜笑喊，「你們看到什麼就是什麼囉。」透露和向佐母親向太關係不錯，平時都喊她「向媽咪」。

▲▼ 《魂囚西門》上檔記者會－郭碧婷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《魂囚西門》上檔記者會，郭碧婷。（圖／記者屠惠剛攝）

郭碧婷在《魂囚西門》和蕭敬騰飾演交往多年情侶，頻頻對他逼婚，和她本人溫柔形象差很大，郭碧婷認為自己對感情專一，但瘋狂程度不及角色，被問到新戲有沒有跟向佐分享，身為向華強的乾兒子，蕭敬騰馬上跳出替「乾嫂嫂」擋槍，「有！我有跟向佐分享，我跟向佐很好。」

▲▼ 《魂囚西門》上檔記者會－郭碧婷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭碧婷默認和向佐戀情。（圖／記者屠惠剛攝）

明日就是情人節了，被問到會不會跟向佐共度，她傻笑，「跟老蕭一起工作啦！」至於向太會不會催婚？郭碧婷說，「向媽咪不太管事情，很開明、隨和，也很好相處。」她對結婚想法也保持樂觀，對未來不設限。

劇中她和蕭敬騰有許多親密戲，嚇壞飾演老蕭奶奶的沈海蓉，因為沈海蓉總以靈魂出竅的方式出現，就連小倆口激吻時也不例外，她直喊出道多年，第一次這麼近距離看人家接吻，實在有夠驚嚇。

▲▼《魂囚西門》上檔記者會－蕭敬騰、郭碧婷、鄭宜農、謝盈萱等。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《魂囚西門》上檔記者會，左起沈海蓉、詹宛儒、鄭宜農、謝盈萱、郭碧婷、蕭敬騰、藍葦華、喜翔。（圖／記者屠惠剛攝）

蕭敬騰這次飾演心理醫師，坦言過去曾為了恐慌症求助心理醫師，「心理醫師不是不好的事情，是一個更了解自己的方法，勇於面對平常不能跟家人說的，選擇關在房間跟一個人說話，這是很特別的感覺。」導演謝庭菡認為，像蕭敬騰這樣的大明星，肯定心理層面夠強大，符合角色強壯的心理素質。

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郭碧婷, 魂囚西門, 蕭敬騰, 向左, 向華強

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