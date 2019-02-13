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記得天啟四騎士性感「靈蝶」？她證實《X戰警：黑鳳凰》缺席演出

記者洪文／綜合報導

美籍華裔混血女星奧莉薇亞穆恩（Olivia Munn）在《X戰警：天啟》演出身材火辣的反派「靈蝶」爆紅，尤其她在片尾逃出了天啟的掌控，外界一度謠傳她將回歸續集，不過她現在證實沒有演出《X戰警：黑鳳凰》（X-men Dark Phoenix），也就是靈蝶不會出現，讓不少影迷相當扼腕。

▲▼靈蝶 。（圖／《X戰警：天啟》劇照）

▲靈蝶 。（圖／《X戰警：天啟》劇照）

《X戰警：黑鳳凰》故事時間設定在《X 戰警：天啟》的10年後，「琴葛雷」失去了對黑鳳凰的控制，導致「X戰警」變種人只好跟她對抗。

奧莉薇亞穆恩曾在訪問表示，《X戰警：黑鳳凰》其實只是兩部電影中的上集，意即還有下集出現，而靈蝶一開始不會出現，「我不能透露太多，不過上次收到一張紙條，我不會出現。」

其實奧莉薇亞穆恩曾在《X戰警：黑鳳凰》拍攝期間在片場附近出現，一度謠傳回歸演出，後來有一說她只是去附近旅遊，如今證實並未參與拍攝。

雖然導演賽門金柏格有意以火鳳凰發展《X戰警》年輕版的角色，而奧莉薇亞穆恩也有意隨著「靈蝶」這個角色未來加入「X特攻隊」（X-Force）與死侍合作，不過迪士尼、福斯兩家公司合併後，角色版權回歸漫威工作室，現在這些構想已經胎死腹中。

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