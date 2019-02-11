不只BTS登上葛萊美！韓團出身的他也到了　全英文流利對答

記者吳孟庭／綜合報導

南韓團體BTS防彈少年團登上葛萊美（Grammy Awards），成為南韓歌手創舉，不過其實紅毯的另一頭也有一位韓星出身藝人，正是以韓團EXO出道的中國藝人張藝興（Lay），他首度出席葛萊美，不需要翻譯全程用英文流利對答，還透露將與美國藝人合作。

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▲張藝興踏上第61屆葛萊美頒獎典禮紅毯。（圖／達志影像／美聯社）

張藝興擔任第61屆葛萊美頒獎典禮動感101音樂大使，以大使身分首次踏上葛萊美頒獎典禮紅毯，他坦言「是我的榮幸，能登上葛萊美舞台更是我的夢想，希望未來可以帶著我的創作、我的音樂，在這裡展現給大家。」

▲張藝興在IG上難掩出席葛萊美的興奮之情。（圖／翻攝自張藝興IG）

被問到和哪些西洋藝人合作？張藝興提到了去年和饒舌歌手傑森德魯羅（Jason Derulo）的作品，但遲疑了一下才說「我想要保留一點秘密，想給粉絲驚喜，就不透露更多了。」至於在今天將遇到許多大咖，他許願想合作的藝人清單，包含德瑞克（Drake）、女神卡卡（Lady Gaga）與新竄紅女饒舌歌手卡迪B（Cardi B）等。

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