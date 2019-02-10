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玖壹壹洋蔥年後PO照「整個人瘦一圈」！　粉絲驚：快認不出來

記者李湘文／綜合報導

本土饒舌團體「玖壹壹」舉辦粉絲見面會，10日來到台中廣三SOGO百貨廣場，在粉絲到場熱情支持下，圓滿結束演出。洋蔥PO出活動側拍照片，開心表示「比我想像多人」，卻被網友發現似乎瘦了一圈，甚至讓部分人大呼「快認不出來！」

▲玖壹壹洋蔥瘦了。（圖／翻攝自洋蔥Instagram）

▲玖壹壹洋蔥先前以圓潤模樣博得粉絲好感。（圖／翻攝自洋蔥Instagram）

洋蔥10日更新Instagram：「今天圓滿結束了台中簽唱，比我想像多人。阿，下次要辦哪裡阿？」照片中，他拿著麥克風正在專注演出，然而從台下看上去，以往圓潤的臉整個消風，下顎線條也變得鮮明許多，讓網友吃驚「你是誰啊」、「太瘦了啦」、「瘦到快認不出來了」。

▲玖壹壹洋蔥瘦了。（圖／翻攝自洋蔥Instagram）

▲洋蔥PO出最新照片，下顎線條現形，讓不少粉絲大呼快認不出。（圖／翻攝自洋蔥Instagram）

事實上，洋蔥在2018下半年積極健身減重，有段時間晚餐只吃沙拉，2個月瘦了2、3公斤，卻還是被女友批「太胖了」。他之後繼續努力，在12月玖壹壹演唱會前，甩掉整整10幾公斤，甚至健身健出興趣，說之後想再瘦個5公斤、變得更有線條，卻反而讓女友超不習慣「希望快點胖回來」。

▲玖壹壹洋蔥瘦了。（圖／翻攝自洋蔥Instagram）

▲洋蔥先前圓潤的模樣，現在已經不見了。（圖／翻攝自洋蔥Instagram）

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