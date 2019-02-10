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港版瑤瑤掀上衣…滿身紅疹網嚇傻！　生子4個月親吐「照顧寶寶陰暗面」

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星林芊妤（Coffee）擁有「港版瑤瑤」的封號，2018年6月和圈外男友登記結婚，隨後10月生下兒子翟德彥。她淡出演藝圈改當瑜珈教練，產後速瘦還練出馬甲線，令人稱羨，不過10日透露「照顧寶寶的陰暗面」，震驚大批粉絲。

▲林芊妤生子後身材速瘦，令人稱羨的背後親吐陰暗面。（圖／翻攝自IG／林芊妤）

▲林芊妤生子後身材速瘦，令人稱羨的背後親吐陰暗面。（圖／翻攝自IG／林芊妤）

林芊妤掀起上衣拍下照片，原來背部長了風癩（蕁麻疹），坦言老公曾提醒要放手讓姐姐（佣人）照顧嬰兒，但是想要盡量自己照顧，沒想到過了2個月沒怎麼睡，導致抵抗力變差，每晚都起疹子癢到不行，前晚寶寶發燒，為此又守了一夜沒睡，一早背部又長出紅疹。

產後的林芊妤收到許多私信，內容是稱讚自己很厲害，工作和顧小孩都兼顧得很好，「我反而想跟所有媽媽說，其實我也經常一團亂的，並不是所有事都那麼美好，只是我凡事也盡量向好的方面想，所以你們也不要覺得氣餒，而且大家的身體一定要照顧好，否則我們只會有心無力。」

▲林芊妤生子後身材速瘦，令人稱羨的背後親吐陰暗面。（圖／翻攝自IG／林芊妤）

▲林芊妤掀起上衣拍照，原來全身長滿紅疹。（圖／翻攝自IG／林芊妤）

林芊妤吐露真心話，以Hashtag比喻「照顧寶寶的陰暗面」，也吐槽老公只說風涼話，決定把孩子交給老公照顧看看，分享照片為自己打氣也鼓勵眾人。她的發文引發粉絲高度關注，更有許多媽媽回應「感同身受」，留言串湧入大批網友支持「媽咪的偉大，早日康復」、「媽媽加油！」

【林芊妤IG全文】

之前老公警戒我
要嘗試放手讓姐姐去照顧嬰兒
說我還要工作會令身體出現問題
但其實姐姐煮食清潔已經很幫忙
bb還小我想盡量自己照顧他
而且我才是他的媽媽嘛
Bb睡了我還有3分1時間工作
過了2個月沒怎麼睡覺
抵抗力差了免疫系統失調
每晚都風癩發作全身痕到不行
一痕就痕幾小時
昨天bb打完針整晚發燒
我全晚沒睡在身邊量體溫
現在連早上也出風癩
我說這件事
不是想投訴或埋怨
主要因為很多媽媽發私信給我
說我很厲害可以兼顧得那麼好
但我反而想跟所有媽媽說
其實我也經常一團亂的
並不是所有事都那麼美好
只係我凡事也盡量向好的方面想
所以你們也不要覺得氣餒
而且大家的身體一定要照顧好
否則我們只會有心無力
#我老公這時候又會說風涼話
#今天決定把兒子交給他????
#照顧寶寶的陰暗面
#之前post過風癩的照片
#好像很多媽媽都有這問題
#大家加油啦
#不夠睡也盡量放鬆點

為了食物小豬飛越「懸崖」　下秒GG讓網友全笑瘋

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