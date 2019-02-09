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瑪莎9個月大兒子露臉了！　粉絲激動「終於看到真面目」：好可愛

記者李湘文／綜合報導

五月天瑪莎在去年5月喜獲龍鳳胎，取名為「路克（Luke）」及「莉亞（Leia）」，但十分保護小孩的隱私，至今沒有公開過寶寶的長相。不過，他的老婆Vicky近日更新Instagram，難得PO出了路克的側臉照，且沒有後製遮擋，令粉絲興奮大呼：「終於看到真面目！」

▲瑪莎老婆曬兒子。（圖／翻攝自Vicky Instagram）

▲瑪莎跟老婆育有一對龍鳳胎。（圖／翻攝自Vicky Instagram）

Vicky在9日PO出照片，分享照顧雙胞胎的心情：「兒子路克難得願意跟我拍照耶～整個過年都埋頭忙這兩位，這個過年怎麼可以過這麼久…」照片中，只見9個月大的路克穿著企鵝裝，側面對著鏡頭，正乖乖讓媽媽整理衣服，露出肉嘟嘟的臉頰，看起來十分可愛。

▲瑪莎老婆曬兒子。（圖／翻攝自Vicky Instagram）

▲瑪莎老婆難得曬出兒子。（圖／翻攝自Vicky Instagram）

事實上，Vicky以往曬出小孩照片，都會用帽子或貼圖擋住臉孔，把路克和莉亞的臉藏得嚴嚴實實。這回她難得稍微「解禁」，讓不少粉絲驚喜「難得露出這麼清楚的小臉」、「終於看到真面目了」、「也太可愛了吧」、「側臉像媽媽」、「鼻子跟把拔好像」、「全家顏值都在線」。

▲瑪莎老婆曬兒子。（圖／翻攝自Vicky Instagram）

▲瑪莎和Vicky平時十分保護雙胞胎隱私。（圖／翻攝自Vicky Instagram）

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