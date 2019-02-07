《艾莉塔》初二票房冠軍！導演證實「三部曲計畫」：他是續集角色

記者洪文／台北報導

大年初二回娘家，整體票房略比初一下滑3成左右，《艾莉塔：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）台北票房578.6萬、全台票房粗估近5000萬，穩坐票房冠軍寶座。由於結局留下懸念，不少網友敲碗續集，導演勞勃羅里葛茲證實「已有三部曲計畫」，其中一個角色就是為了續集設置的。

▲《艾莉塔：戰鬥天使》穩坐全台初二票房冠軍。（圖／福斯提供）



《艾莉塔：戰鬥天使》改編自日本科幻格鬥漫畫《銃夢》，也是《阿凡達》導演詹姆斯卡麥隆催生超過11年，親筆寫下186頁劇本的心血結晶，不僅高度還原漫畫中複雜、充滿想像力的世界觀，完整重現經典漫畫情節，多數原著粉絲給予高度滿意，「無愧銃夢之名」、「看了熱淚盈眶」、「鐵粉很享受」。

▲《艾莉塔：戰鬥天使》高度還原漫畫《銃夢》的場景。（圖／福斯提供）



外界好奇續集？監製詹姆斯卡麥隆向《Digital Spy》表示：「好吧，我們的確有個計畫，但是在票房受到肯定之前，就先說續集是很厚臉皮的，很可能會打自己的臉，就像《魔獸》很明確要發展續集，最後票房不佳停拍，但是我並不擔心，如果電影失敗了，就當作是懲罰，被嘲笑也沒關係。」

▲不少粉絲敲碗《艾莉塔：戰鬥天使》續集。（圖／福斯提供）



《艾莉塔：戰鬥天使》留下的最大懸念，就是隱藏角色諾瓦的真正目的。導演勞勃羅里葛茲證實，諾瓦的存在「真的是為了續集」，因此當初很難找合適的演員，「為了找到這個戲份不多、沒有對白，又能勝任《艾莉塔：戰鬥天使2》演出的人，我們選擇了艾德華諾頓，他是個聰明的人。 」

▲艾德華諾頓是《艾莉塔：戰鬥天使》片尾隱藏角色。（圖／《無敵浩克》劇照）



同時，導演勞勃羅里葛茲證實，《艾莉塔》已有完整的三部曲計畫，卡麥隆早已寫好1000頁的故事，目前只有交出其中600頁而已，「現在只是三部電影的其中一部分，讓你知道的第一個故事和內容。」至於續集拍攝與否，他的答案現在與監製詹姆斯卡麥隆一致，仍要評估票房決定是否拍攝。