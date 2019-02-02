媽媽保護孩子下秒「屍變」啃死女兒！《李屍朝鮮》不只是喪屍片

文／yeonhee

킹덤 // 李屍朝鮮 (2019)

主演：朱智勛、柳承龍、裴斗娜

Netflix最近推出了一部韓國原創影集，也是改編自作家金銀姬的網絡漫畫《神的國度》的作品。作為第一部設定在古代的喪屍影集，雖然簡短，卻把人物及故事的開端明瞭地呈現了。

《李屍朝鮮》使用電影式的拍攝手法，結合了不少魅力無窮的風景 — 雪白的深山雪景、紅黃綠樹林中央的小湖，以及華麗的宮廷衣裳 — 朱智勛出場第一幕的紅色袍子，是吸引我眼球的地方。不過，這些表面的元素只佔了5%。

藉由古代的設定，我們得以把人性問題放大一探究竟。因為左相的勢力而連帶的霸道和貪婪，人民變得民不聊生。飢渴、飢餓是他們因為身分地位不同而面對的問題。這場變異的瘟疫也就是建立在手無寸鐵的人民身上，因為沒有權力改變自己的困境，就只能妥協於現實的殘酷。

雖然看的時候我一直想到幾個月前的電影《屍落之城》，同樣都是世子拯救國家，對抗瘟疫（喪屍），不過這部有過之不及得好，因為給予了更多的時間來敘述這場災難如何發生，而且角色鮮明，故事有條不紊，加了超多分數。

第二季在還沒開播之前就已經被續訂了，可見Netflix對這部影集的信心有多高（其實不然，因為第一季只說了開頭，所以一定要有下一季才能知道後續發展）。只有6集，像約莫5小時半的電影，沒有負擔啦。

以下會有雷喔。

王世子李蒼（智勛oppa 飾演）因為父王病了許多天都見不到面，所以派人暗查之下，發現內醫院根本沒有任何紀錄，只留下了退休御醫的名字。於是他決定和自己的護衛武士兼好友武英（金相浩 飾演）微服出巡，去查探父王真正的病因。

可是看似孝順、對父王畢恭畢敬的他，其實親手策劃了謀反，聯合書生們要逼宮，殊不知這一切只為了活下來。

目前的中殿娘娘（也就是皇后）是繼妃，是左相（柳承龍 飾演）的女兒，也懷有身孕，只要皇嫡子出世，身為庶出的自己可能連性命都不保。這麼做的原因就是要保全自己和支持自己的所有官吏、書生，因為就算懷有大夢，沒有人輔助也只是個空殼。

我覺得智勛oppa的角色很有發揮空間，是個透過尋找瘟疫源頭來轉換心態，以致自己慢慢擁有符合稱王條件的人。有一幕是他帶領大家逃命的時候，因為拉車的輪子卡住了，說了以下這段話：

「我不一樣！我和丟下他們離開的人不一樣，也不同於海源趙氏（左相）家族。我絕對不會拋下這些人！」

真正的領袖，是會帶領眾人完成理想，在困難時不會拋下任何一個人，就算要以身犯險，也在所不惜。這裡的他，成為了大家的領袖。（好啦，其實我要說智勛oppa古裝也很帥～）

柳承龍飾演的左相，戲份不多，可是那種大勢的霸氣是存在的。裴斗娜演的是醫女，在男演員佔多數的這裡也蠻突出的，是個有發揮作用的角色，可是我覺得第二季會有更多更好的描寫。

影集裡有一幕挺印象深刻的，就是一位母親在被喪屍咬了之後，要女兒躲進箱子裡，自己去尋找另一名女兒。哪知道頭一轉，自己的理性也喪失了，蛻變成了物怪。此時，另一名女兒回到家裡，看著人性盡失的媽媽，下一秒不用你我多說，都知道發生了什麼。

這場瘟疫並不是肉體疼痛的可怕，而是把人類的「惡」逼出來。明明白天是死屍，到了晚上變成了嗜血、吃人肉的怪物，加上環境的施壓，讓這些染病之人把抑鬱心底的不甘變成了無思想發洩。源頭來自哪？我們看到的大王，還是另有其他？影集最後，埋下了伏筆，如裴斗娜引述，真正令他們活躍的元素其實是「溫度」。

真正的王國（亡國）之戰才正要打響。

（以上圖片皆由Netflix提供）

yeonhee

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